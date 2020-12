Il y a une autre raison d’attendre 2021.

Le mercredi 10 décembre, il a été révélé que Miranda Cosgrove, Jerry Trainor et Nathan Kress ont signé pour un redémarrage de iCarly, qui a pris fin après six saisons en 2012. Le redémarrage de la série Nickelodeon sera présenté en première sur Paramount + et comportera en grande partie une grande partie de la distribution originale, à l’exception de Jennette mccurdy et Noah Munck, du moins jusqu’à présent.

Jennette n’a pas abordé la renaissance de la série, mais a fait la promotion de son podcast, Vide à l’intérieur, suite à l’annonce. Elle a posté sur Instagram, « un merci tout spécial à tous les auditeurs intérieurs vides !! La saison 2 arrive bientôt. »

Pour le moment, on ne sait pas où iCarly va reprendre, vu que le spectacle s’est terminé avec Carly (Miranda) déménageant en Italie avec son père et Sam (Jennette) réunis avec Ariana Grandede Victorieux personnage de la série dérivée, Sam et chat.

Quoi qu’il en soit, les fans de la série Nickelodeon sont plus qu’excités de voir ce qui est arrivé aux personnages bien-aimés au cours des huit années écoulées depuis leur dit au revoir.

Et Nathan est également ravi de reprendre son rôle de Freddie. Il tweeté, «Réveillez les membres de ma nation», un lyrique de la chanson thème de l’émission.