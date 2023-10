Icare sauvé des flammes pour s’envoler à nouveau – Shaw Local

« Lorsque la vie vous donne des citrons, faites de la limonade. »

Je parie que vous avez entendu ce dicton une fois ou deux. En fait, vous connaissez peut-être même la version plus épicée, « Faire une salade de poulet avec du poulet… » euh, des crottes.

Les deux expressions font partie de notre langue vernaculaire depuis un siècle ou plus, l’une ou l’autre étant employée – parfois en conjonction avec leur proche cousin, le nuage au côté positif – lorsque les choses se compliquent. Et même s’ils capturent certainement l’essence d’une attitude mentale positive, certains diraient qu’ils sont devenus banals.

C’est pourquoi aujourd’hui, les amis, je suis ici pour vous dire qu’il y a une nouvelle phrase, si pleine d’optimisme, si positivement dégoulinante de joie, que même les Gus les plus sombres mettront leurs lunettes roses.

Es-tu prêt ?

Le voici : « Lève-toi comme un rouge-queue d’une décharge. »

Ça sort de la langue, n’est-ce pas ?

Maintenant, avant d’adopter ce dicton comme slogan personnel, injectez-le à des moments opportuns (comme lorsque vous trouvez une chenille de Polyphemus lorsque vous êtes à la recherche de noyers cendrés, et, oui, vous en entendrez davantage à ce sujet dans le futur). colonne), il pourrait être utile d’en connaître un peu plus sur ses origines.

Il s’agit en fait d’une nouvelle exclusivité Good Natured. Ce qui est un discours sophistiqué, car je l’ai inventé. Mais reste …

Contrairement à la limonade, à la salade de poulet ou au nuage argenté, le redtail de ce dicton qui deviendra bientôt populaire vit ici même, dans notre propre cour. Si vous êtes un habitué de Good Nature, vous vous souviendrez peut-être de lui. Il a pris la malheureuse décision d’atterrir sur une torchère de gaz d’enfouissement – ​​un tuyau d’échappement qui brûle le méthane produit lors de la décomposition des matières organiques dans une décharge. Les citrons pourraient-ils devenir encore plus acides ?

Oui, en fait, ils le pouvaient et ils l’ont fait. Les plumes enflammées, l’oiseau s’est envolé de la décharge vers une route voisine, où il a rapidement percuté un camion qui passait. Aussi dévastateur que cela puisse paraître, cette deuxième calamité s’est avérée être le début du retour étonnant de cet oiseau.

S’il avait volé dans une autre direction, il aurait atterri dans l’obscurité et aurait probablement succombé à ses blessures. Mais en percutant ce véhicule, de façon dramatique et enflammée, il a changé le cours de son destin. Le conducteur s’est arrêté, a appelé à l’aide et, en peu de temps, le faucon s’est dirigé vers le centre de réhabilitation et d’éducation pour la faune de la région de St. Charles et Kane, alias KARE en abrégé. Là, il a été surnommé Icare, d’après le personnage de la mythologie grecque qui a reçu des ailes mais qui a ensuite volé trop près du soleil.

Icare, la buse à queue rousse, rendue incapable de voler et presque sans plumes à cause d’une flamme dans une décharge (montrée en train d’essayer de voler), est aujourd’hui complètement rétablie et vole librement. (Photo fournie par Pam Otto)

Savez-vous quelle odeur sentent les cheveux brûlés ? Les plumes brûlées sentent encore pire.

Icare, la buse à queue rousse, rendue incapable de voler et presque sans plumes à cause d’une flamme dans une décharge (queue roussie illustrée), est aujourd’hui entièrement rétablie et vole librement. (Photo fournie par Pam Otto)

Comme le rappelle la directrice de KARE, Vicki Weiland, « Icare sentait encore mauvais et était brûlé lorsque nous l’avons récupéré. Chaque plume était soit roussie, soit brûlée. Ses pieds étaient brûlés.

Icare, la buse à queue rousse, rendue incapable de voler et presque sans plumes à cause des flammes d’une décharge, est aujourd’hui entièrement rétablie et vole librement. (Photo fournie par Pam Otto)

Heureusement, ce sont les plumes qui ont été les plus touchées. Hormis les pattes – qui sont couvertes d’écailles appelées podothèques, beaucoup plus épaisses que le reste de l’épiderme ou de la peau – le corps de l’oiseau était en plutôt bon état.

Ce dont il aurait besoin, c’était de temps – beaucoup – et de soins. Beaucoup de ça aussi. Vicki et son équipe de bénévoles ont passé plus d’un an à répondre aux besoins d’Icare, en veillant à ce qu’il reçoive des soins quotidiens, des visites vétérinaires si nécessaire et, bien sûr, de la nourriture sous forme de rongeurs congelés et décongelés.

Au total, il a fallu 13 mois et environ 1 800 $ pour que Icarus puisse à nouveau voler. Mais il a volé !

J’ai eu la chance d’assister à la sortie d’Icare il y a quelques semaines et je n’arrivais pas à me remettre de la transformation qui s’était produite.

Au printemps dernier, lorsque je l’ai rencontré ainsi que John Papach, un fauconnier chargé de ses soins, Icare traversait l’une des nombreuses mauvaises journées de plumes. La plupart n’étaient que des puits nus, et ceux qui étaient intacts étaient ébouriffés.

Cependant, au cours de l’été, il a fait muer ces mauvaises plumes, une à la fois, et à leur place ont poussé de toutes nouvelles plumes primaires et secondaires, ou plumes d’ailes, et un tout nouvel ensemble de rectrices couleur cannelle – les plumes de la queue rouges du même nom.

Le jour de sa sortie, le 25 septembre, Icarus était impatient de partir. Fougueux et fougueux, il était un spectacle magnifique à voir. Quelques minutes après avoir été retiré de sa caisse de transport, il se dirigeait vers un arbre situé à 100 pieds. Là, il a atterri, a fait le point sur son environnement et a commencé à lisser ses plumes. Si je n’avais pas connu son histoire, je l’aurais considéré comme un vieux redtail ordinaire, profitant de la journée.

Mais moi, et maintenant vous, connaissez l’histoire de ce bel oiseau. Il a préparé sa limonade et sa salade de poulet, et aujourd’hui il s’élève vers les nuages ​​– chacun d’eux avec une lueur d’espoir – comme un rouge-queue sorti d’une décharge.

Icare vole librement, mais KARE compte encore de nombreux autres rapaces à différents stades de réhabilitation. Les lecteurs qui souhaitent faire un don pour leurs soins peuvent le faire sur la page Facebook de KARE, www.facebook.com/KAREforWildlife.

• Pam Otto est l’ambassadrice de sensibilisation du Saint-Charles Quartier du parc. Elle est joignable au [email protected].