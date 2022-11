IC Catholic contre Williamsville – Shaw Local

Le championnat d’État de classe 3A associe deux équipes qui ont eu très peu de problèmes à accumuler des victoires ces dernières saisons.

IC Catholic n’a pas perdu plus de deux matchs en une saison depuis 2014, avec un trio de championnats d’État de 2016 à 2018. Williamsville contrecarre ce succès avec une série de saisons de qualité qui ne comprend qu’une seule saison depuis 2009 avec plus de deux défaites.

Ces deux programmes ont prouvé maintes et maintes fois qu’ils savent comment gagner.

Voici un aperçu des deux équipes qui s’affrontent dans le match pour le titre de classe 3A.

IC Catholique (12-1)

L’entraîneur-chef: Bill Krefft (105-22, 11 ans)

Apparition du dernier jeu de titre d’État : 2018, vaincu Bishop McNamara, 31-21

Chemin d’accès à l’état

• a battu Chicago King, 63-0

• a battu Stillman Valley, 42-14

• a battu Princeton, 27-20 (OT)

• a battu Byron, 35-0

Pilier offensif

KJ Parker, WR/DB : Parker n’a que quatre mètres de moins que 1 000 mètres de réception cette saison et est le genre d’artiste capable de se détacher pour un score chaque fois que le football est entre ses mains.

Défenseur fidèle

Jesse Smith, LB : Smith n’a même pas joué une série complète de matchs pour les Knights, ratant quelques matchs en raison d’une blessure. Mais quand il a joué, il était une menace absolue, menant finalement IC Catholic avec un record d’équipe de 94 plaqués avec neuf plaqués pour la perte.

Le joker

Joey Gliatta, RB/DB : Il n’y a peut-être pas de joker plus grand que Gliatta. Au cours des 11 premiers matchs d’IC ​​Catholic, Gliatta n’avait amassé que six courses. Deux semaines plus tard, Gliatta a 484 verges au sol et neuf touchés après une paire de performances explosives contre Princeton et Byron.

Livre de statistiques

• L’équilibre offensif des Knights est assez impressionnant. Ils ont trois porteurs de ballon avec au moins 400 verges au sol et quatre receveurs différents avec au moins 10 réceptions.

• Denzell Gibson a affiché plus de 1 300 verges d’attaque au total et marqué 20 touchés cette saison et pourrait s’aligner à une position différente sur n’importe quel jeu en raison de sa polyvalence.

• IC Catholic était l’une des trois équipes qui ont volontairement « joué » cette saison. D’après le numéro d’inscription d’IC ​​Catholic, il aurait été un qualificatif pour les séries éliminatoires de classe 2A.

Le maigre

La quantité de talent, en particulier en attaque, est extrêmement impressionnante, surtout si l’on considère la taille de l’école et sa capacité à produire régulièrement des victoires. La seule perte d’IC ​​Catholic est venue des mains de Joliet Catholic. Les Knights se sont avérés être une équipe extrêmement difficile à ranger.

Williamsville (12-1)

L’entraîneur-chef: Aaron Kunz (174-48, 20 ans)

Apparition du dernier jeu de titre d’État : 2019, gagné 46-42 contre Byron

Chemin d’accès à l’état

• a battu Carlinville, 48-20

• a battu Eureka, 18-16

• a battu Olympie, 41-21

• a battu Tolono Unity, 12-7

Pilier offensif

Jake Seman, QB/DB : Seman est une force offensive absolue et a joué un rôle direct dans 48 touchés cette saison (33 passes, 15 courses). Seman a complété des passes à près de 63% et est à 2 500 verges avec seulement six interceptions.

Fidèle défensif

Collin Ripperda, RB/LB : Ripperda a un nez sérieux pour le football et lui et son coéquipier Nolan Bates semblent se retrouver partout où se trouve le football. Ripperda a un record d’équipe de 11 plaqués pour perte.

Le joker

Sam McCoy, DL : Si vous prévoyez de faire des dégâts contre la défense de Williamsville, vous feriez mieux de faire attention à McCoy. Sinon, il célébrera probablement après avoir joué derrière la ligne de mêlée. McCoy a 22 plaqués pour perte et 11 sacs sur l’année.

Livre de statistiques

• Williamsville a une grande propension à démarrer rapidement. Les Bullets ont dominé leurs adversaires 352-42 en première mi-temps et n’ont accordé qu’un seul panier au deuxième quart toute la saison.

• Si vous recherchez une attaque équilibrée, ne cherchez pas plus loin que Williamsville. Les Bullets ont couru pour 2 563 verges cette saison tout en passant pour 2 564.

• Williamsville n’a aucun joueur avec plus de 15 touchés mais compte cinq joueurs qui ont marqué au moins huit fois.

Le maigre

Williamsville est un artiste dynamique en séries éliminatoires et semble se retrouver profondément dans la mêlée des séries éliminatoires chaque année. Les Bullets ont fait deux apparitions au championnat d’État et ont acquis une certaine réputation de Cardiac Kid. En 2014, Williamsville a perdu dans les dernières secondes contre Wilmington sur un panier de dernière seconde. Mais en 2019, les Bullets ont remporté la victoire en marquant dans les 30 dernières secondes du match contre Byron.