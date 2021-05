Ibu Hatela est-il de «Gunda» dans le film «Eternals» de Marvel? Les fans de Bollywood le «  repèrent  » dans une nouvelle bande-annonce

Regarder un film Marvel, ou même la bande-annonce d’un film, signifie souvent un voyage dans la nostalgie: un film rempli de héros qui n’existent plus. Mais pour les fans de Desi de Marvel, il peut s’agir d’un autre type de nostalgie, avec une teinte de connexion Bollywood ajoutée. Lundi, les studios Marvel de Walt Disney Co ont encouragé les fans de super-héros à retourner dans les salles de cinéma, une démonstration de soutien aux cinémas en proie à une pandémie essayant de faire un retour au milieu de la concurrence des services de streaming. Une bande-annonce de trois minutes a été publiée, conçue pour susciter l’enthousiasme pour 10 films Marvel à venir, dont «Black Widow», «Eternals» et une suite de «Black Panther». Marvel’s The Eternals est réalisé par la lauréate d’un Oscar Chloe Zhao et un premier regard Certaines des images du film ont également été partagées avec les fans. Cela leur a également donné un petit aperçu de l’avatar de super-héros d’Angelina Jolie alors qu’elle arborait des mèches blondes et était même vue brandissant une lame. Le clip Eternals a également dévoilé le premier regard de Salma Hayek. Il met également en vedette Kumail Nanjiani – et un autre acteur brun que les fans de Bollywood peuvent reconnaître.

Alors que les images fixes de la bande-annonce ont commencé à être publiées en ligne, les fans de Bollywood ont peut-être trouvé un autre type de connexion.

La réponse était l’acteur qui a joué l’emblématique «Ibu Hatela» dans le film «Gunda» (1998).

Je voulais juste que vous sachiez que l’acteur qui (entre autres) a également joué l’emblématique Ibu Hatella dans Gunda (Harish Patel) a un rôle dans Les éternels de Marvel, des aperçus dont nous avons vu dans la nouvelle programmation. N’abandonnez jamais ce rêve 😅💯👏🏼 pic.twitter.com/MkGOoAsd0l– Ankur Pathak (@aktalkies) 4 mai 2021

Omg Ibu Hatela! Maa iski chudail ki beti baap iska shaitaan ka chela khaayega kela 😭❤️ son introduction au Gunda est ma préférée encore mieux que Bulla – Shreemi Verma (@shreemiverma) 4 mai 2021

Ibu Hatela de Gunda est devenu emblématique après que ses répliques de «Ma meri chudail ki beti, baap mera shaitan ka chela» sont devenues virales au début des années 2010 dans le cadre de plusieurs talk-shows de Bollywood (dont Critiques de films prétentieux). Le rôle a été joué par Harish Patel, qui a depuis travaillé dans plusieurs autres films, son plus récent étant un rôle récurrent dans ‘Quatre mariages et un enterrement.‘

Alors que les fans de Bollywood l’ont peut-être repéré, est-ce vraiment lui? Sa page IMDB ne lui attribue actuellement pas un rôle dans « The Eternals » de Marvel. Kumail Nanjiani, avec qui il apparaît sur la photo, est crédité de «Kingo».

Qui sont les «éternels»? Selon CNET, Ils sont le prochain groupe surpuissant à rejoindre le MCU, et Marvel Studios a réuni un casting impressionnant – y compris Angelina Jolie, Kit Harington et le cosplayer super-buff Wolverine Kumail Nanjiani – pour intéresser tout le monde au 25e film MCU. Il devait initialement arriver le 6 novembre 2020. Il a d’abord été reporté à février 2021 puis à novembre 2021. Le synopsis officiel notait que les Eternals sont «d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années».

