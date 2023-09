Ibtihaj Muhammad : J’ai montré ce que les femmes musulmanes peuvent faire dans le sport | Jeux olympiques

L’escrimeur Ibtihaj Muhammad est entré dans l’histoire en 2016 en devenant le premier membre de l’équipe américaine à participer aux Jeux olympiques en portant un hijab.

Cette année a été marquée par une montée du sentiment anti-musulman dans le pays avec les propos du candidat de l’époque, Donald Trump, sur une soi-disant « interdiction des musulmans ».

Dans un nouvel épisode de Generation Sport, Muhammad a déclaré à Al Jazeera que cela la mettait sous le feu des projecteurs par rapport à ses coéquipiers, car on lui demandait de donner son avis sur Trump et ses opinions.

« J’avais vraiment une appréhension à répondre à ces questions », a-t-elle déclaré, « mais j’avais le sentiment que c’était l’occasion pour moi de dissiper beaucoup de stéréotypes que les gens ont sur la communauté musulmane, sur d’où nous venons, à quoi nous ressemblons ».

Avant de se qualifier pour les Jeux olympiques de Rio, où elle a remporté une médaille de bronze, Muhammad est diplômée de l’Université Duke, où elle était une étudiante-athlète active au sein de l’équipe d’escrime, et pendant son séjour là-bas, elle a décidé de passer des études de médecine aux études de relations internationales et afro-américaines. études.

« J’ai l’impression que je devais envers les gens qui m’ont précédé d’en apprendre davantage sur ma propre histoire, d’où je viens et ces beaux moments qui ont créé, non seulement moi, mais l’existence de mon peuple ».

Cet engagement dans l’histoire afro-américaine en tant qu’étudiante a permis à Muhammad de créer son propre chemin en tant qu’athlète afro-américaine musulmane et de trouver son but en tant qu’athlète.

« Il est facile de se laisser entraîner dans cette agitation de la vie où l’on peut être si centré sur soi-même », a-t-elle déclaré. « Grâce au sport et à la découverte de l’histoire de personnes comme Jackie Robinson ou Muhammad Ali et Althea Gibson, j’ai eu l’occasion de comprendre que mon parcours est plus grand que moi et que je peux réellement créer un changement significatif avec ma plateforme si je choisis de le faire » .

Afin d’atteindre les Jeux olympiques, Muhammad a dû d’abord éliminer les barrières externes auxquelles elle était confrontée en raison de sa race et de sa religion, mais elle a également parlé de devoir surmonter ses luttes internes contre la dépression et l’anxiété liée à la performance.

Depuis qu’elle a remporté sa médaille aux Jeux olympiques de 2016, elle a publié son autobiographie dans laquelle elle détaille ces expériences, ainsi que deux livres pour enfants et a continué avec sa modeste ligne de vêtements, Louella, qui s’adresse aux femmes musulmanes soucieuses de la mode, et elle continue d’utiliser sa plateforme pour représenter les femmes hijabi.

« Historiquement, le monde a été obsédé par le hijab pour une raison quelconque », dit-elle. « Je pense que c’est enraciné dans le racisme. Je pense que c’est enraciné dans l’islamophobie. Il ne s’agit pas vraiment du hijab ».

Avec son travail et ses projets qui l’emmènent à travers le monde, elle se sent également proche des communautés musulmanes et de leurs luttes au-delà des États-Unis. Elle a désormais moins d’appréhension à l’idée de s’exprimer sur des questions liées à l’islamophobie et aux communautés musulmanes dans d’autres pays.

« En tant que musulman, vous vous sentez évidemment très, très attaché à ce qui se passe en Palestine, à ce qui se passe en Chine. [with the treatment of Uighur Muslims]ou le récent meurtre policier survenu en France, j’étais là ».

Le meurtre de Nahel Merzouk, 17 ans, par la police à Paris le 27 juin a déclenché des émeutes en France cet été et a amené Muhammad à réfléchir aux problèmes de brutalité policière qui ont également conduit au mouvement #BlackLivesMatter aux États-Unis.

« Je crois que si nous commençons à nous en soucier davantage et à essayer d’imposer des changements de politique et de demander des comptes à la police, cela ne se produira pas aussi souvent. Mais nous devons faire quelque chose pour secouer la pièce et nous réveiller. Ce n’est pas normal ».

Generation Sport avec Ibtihaj Muhammad, présenté par Iman Amrani, a été diffusé pour la première fois le 17 septembre 2023 sur Al Jazeera anglais.