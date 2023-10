Ibrahimovic vise les joueurs qui ont rejoint la Saudi Pro League

Zlatan Ibrahimovic s’en prend aux joueurs qui ont rejoint la Saudi Pro League l’été dernier, remettant en question les motivations de leur déménagement dans l’État du Golfe.

Le transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nassr en janvier dernier a incité plusieurs des plus grandes stars du football à rejoindre la ligue avec d’énormes contrats ces derniers mois, notamment Neymar, Sadio Mané et N’Golo Kanté.

Ibrahimovic a révélé qu’il avait reçu des offres de l’Arabie Saoudite et de la Chine à la fin de sa carrière – le grand suédois a pris sa retraite en juin – mais a rejeté les avances pour des raisons d’héritage.

« J’ai également eu une offre de la Chine. J’ai également eu une offre de l’Arabie Saoudite, mais la situation est la suivante : que voulez-vous ? » Ibrahimovic a dit Piers Morgan dans l’émission non censurée. « Quels objectifs avez-vous ?

« Je l’ai dit avant de commencer, certains joueurs doivent terminer leur carrière sur la grande scène parce que c’est le haut de leur carrière.

Zlatan Ibrahimovic a fait ses adieux en héros par l’AC Milan à San Siro en juin après avoir annoncé sa retraite. Photo de Nicolá² Campo/LightRocket via Getty Images

« Il faut qu’on se souvienne de vous pour votre talent, pas pour ce que vous avez gagné. Parce que si l’on se souvenait de vous de la manière opposée, ce pour quoi nous nous entraînons chaque jour, ce pour quoi nous sommes reconnus, c’est notre talent et c’est ce que vous voulez être rappelé pour.

« Je pense donc que certains joueurs qui atteignent un certain niveau doivent s’arrêter à un certain stade, et c’est la grande étape. »

Zlatan a ajouté qu’il comprend pourquoi des joueurs qui ont connu moins de réussite financière au cours de leur carrière accepteraient un transfert vers la Saudi Pro League.

« Certains joueurs avaient besoin de situations où l’on pouvait gagner beaucoup d’argent parce qu’ils n’en gagnaient pas assez. »

Les équipes de la Pro League saoudienne ont dépensé près d’un milliard de dollars en joueurs lors du mercato d’été, aidée par le fait que quatre de ces équipes appartiennent désormais au Fonds d’investissement public du pays, qui finance également la série séparatiste LIV Golf.