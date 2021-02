Ibrahimovic snobe Cristiano Ronaldo et Messi dans le plus grand débat de tous les temps

Zlatan Ibrahimovic a passé à la fois Cristiano Ronaldo et Lionel Messi alors qu’il rendait son verdict définitif sur qui est le plus grand joueur de tous les temps.

Bien qu’il y ait une forte concurrence de légendes d’autrefois telles que Pelé et Diego Maradona, beaucoup pensent que Messi et Ronaldo ont élevé la barre à de nouveaux sommets ce siècle.

À eux deux, l’Argentin et le Portugais comptent 11 Ballons d’Or, neuf titres de Ligue des champions, plus de 1400 buts et d’innombrables autres distinctions par équipe et individuelles.

Le vétéran de l’AC Milan, Ibrahimovic, a joué aux côtés de Messi à Barcelone pendant une courte période et affronte maintenant l’attaquant de la Juventus Ronaldo en Serie A.

Le Suédois a suivi de près les carrières du duo mais ne trouve ni l’un ni l’autre capable d’égaler le talent de la légende brésilienne Ronaldo.

« Ronaldo, El Fenomeno. Il est le meilleur de tous les temps », a déclaré Ibrahimovic à Discovery Channel, par Marca . « Pour moi, ce Ronaldo est le football, la façon dont il a bougé. Il est le plus grand joueur de l’histoire, sans aucun doute. »

Ronaldo a remporté deux Coupes du monde avec le Brésil et a connu une superbe carrière en club en jouant pour Barcelone, l’Inter Milan, le Real Madrid et l’AC Milan.

Ronaldo a pris sa retraite du football à 34 ans alors qu’Ibrahimovic est toujours aussi fort à 39 ans, et le leader milanais avait quelques mots de prudence pour la jeune génération.