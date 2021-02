Le meilleur buteur de la Serie A, avec 16 buts, est Cristiano Ronaldo, qui a eu 36 ans la semaine dernière. Juste derrière lui, vous trouverez un trio de joueurs sur 14: Romelu Lukaku, 27 ans, est le bébé des trois, Ciro Immobile a 30 ans et Zlatan Ibrahimovic est un vénérable 39 ans.

Habituellement, c’est à ce moment que vous lancez des blagues sur la Serie A en tant que ligue de retraite, un endroit où les braconniers vieillissants continuent de marquer des buts, aidés par le rythme supposé plus lent et les défenseurs tout aussi gériatriques. C’est un stéréotype – et paresseux – mais il est basé sur le fait qu’au cours de la dernière décennie, les classements de la ligue ont été dominés par Antonio Di Natale, 33 ans, Luca Toni, 38 ans. , un Edin Dzeko de 31 ans et un Fabio Quagliarella de 36 ans. Mais regardez autour des classements des meilleures ligues européennes et vous remarquerez peut-être quelque chose d’inhabituel.

– Ronaldo est-il le buteur de tous les temps? Pelé? Bican? Nous ne saurons peut-être jamais

Le meilleur buteur de la Liga, Luis Suarez de l’Atletico Madrid, a 34 ans et le gars juste derrière lui, Lionel Messi, 33 ans, tout comme les gars qui sont cinquième et sixième du classement: Karim Benzema et Jose Luis « El Comandante «Morales. (Le huitième est un autre joueur de 33 ans, Iago Aspas.) En Bundesliga, Robert Lewandowski, 32 ans, mène le bal, et dans le top 10, vous trouverez Thomas Muller, 31 ans et 32- Lars Stindl, un an.

La Premier League, bien sûr, est un peu plus axée sur les jeunes, mais si le meilleur buteur de l’année dernière, Jamie Vardy, 34 ans, n’avait pas été limité à 16 départs cette campagne, il pourrait défier le leader de la ligue Mohamed Salah, 28, qui a cinq buts de plus que lui.

Zlatan Ibrahimovic accumule toujours les buts de l’AC Milan dans toutes les compétitions, et à l’âge de 39 ans. Il n’est pas non plus le seul vétéran prolifique dans une ligue supérieure. Loin de là. Emilio Andreoli / Getty Images

Comparez les classements de cette année en Angleterre, en Espagne, en Allemagne et en Italie avec ceux d’il y a 20 ans, et vous compterez 14 plus de 30 ans dans le top 10 aujourd’hui contre huit lors de la campagne 2000-01. (Et, en fait, le nombre de 30 ans dans le top 10 en Italie a diminué, passant de cinq à trois.) Les joueurs plus âgés marquent plus souvent, et il y a un certain nombre de raisons assez évidentes derrière cette tendance.



Le premier est assez évident. Les progrès de la médecine et des sciences du sport ont prolongé la carrière des joueurs. Ce n’est pas seulement Ronaldo, avec ses 142 répétitions en 45 secondes, ou refroidissant (littéralement) à -200 degrés centigrades (-328 degrés Fahrenheit) dans la chambre cryogénique qu’il garde à la maison, de nombreux footballeurs de base prennent mieux soin de se. Et tout aussi important, les progrès des procédures chirurgicales et des techniques médicales signifient que des blessures qui étaient autrefois débilitantes, voire qui mettaient fin à leur carrière, peuvent parfois rendre les joueurs encore plus forts qu’auparavant.

Un autre facteur faussant les chiffres est la présence de Ronaldo, Messi et – un échelon ou deux en dessous d’eux – des joueurs comme Suarez, Lewandowski et Ibrahimovic. Les deux premiers sont des candidats GOAT, dotés de tant de capacités (et du rythme de travail et du professionnalisme pour en tirer le meilleur parti) qu’il n’est pas surprenant qu’ils soient bien dans la trentaine. Lewandowski est le troisième meilleur buteur de l’histoire de la Bundesliga (et il sera probablement deuxième à la fin de la saison), Suarez est le seul joueur non nommé Cristiano ou Lionel à avoir marqué 40 buts en une seule saison au cours des 20 dernières années. dans un top-quatre et, eh bien, Zlatan est Zlatan. Il a battu le 500e but du football de club le week-end dernier. Il est confortablement dans le top parmi ceux qui ont joué au cours du dernier demi-siècle, aux côtés de Messi, Ronaldo, Pelé, Romario et Gerd Muller.

Ronaldo et Messi sont toujours incroyablement prolifiques dans la trentaine, non seulement en raison de leur excellence individuelle, mais en raison de la capacité d’avoir de superbes équipes autour d’eux. Daniele Badolato – Juventus FC / Juventus FC via Getty Images

Nous notons souvent à quel point nous avons de la chance que Messi et Ronaldo soient contemporains, mais il est tout aussi vrai qu’il n’y a pas eu beaucoup de périodes dans l’histoire qui ont présenté autant de buteurs de bonne foi de la même génération.

Il y a probablement deux autres facteurs à l’œuvre ici et ils sont liés.

L’une trouve ses racines dans la règle Bosman, le jugement de la Cour de 1995 qui a interdit aux équipes de l’Union européenne de limiter le nombre de joueurs étrangers qu’elles pouvaient aligner ou signer. Maradona, par exemple, a dû jouer avec au moins huit joueurs italiens à son apogée à Naples. Inévitablement, son casting de soutien n’allait pas être aussi talentueux ou sur mesure qu’il aurait pu l’être si le club avait pu recruter qui il voulait pour compléter l’équipe. Ajoutez à cela les effets de polarisation que nous avons constatés au cours des deux dernières décennies – l’écart entre la poignée de super-clubs qui peuvent dépenser plus que tout le monde et le reste a augmenté comme jamais auparavant – et la génération actuelle de buteurs en a profité comme aucun autre.

En termes simples, les équipes pour lesquelles elles jouent sont empilées à un degré rarement vu dans l’histoire: elles gagnent plus et marquent plus, ce qui se traduit par de meilleurs chiffres pour les attaquants.

Il y a d’autres facteurs liés à cela, qui sont de nature plus tactique. Si de nombreuses équipes ont joué avec deux attaquants centraux dans le passé, la plupart ont aujourd’hui un seul terminus offensif, ce qui se traduit naturellement par plus d’opportunités. De plus, de nombreux joueurs mentionnés ci-dessus sont largement épargnés par les tâches défensives en dehors du ballon, qu’il s’agisse de pression ou de recul.

(Pas tout le monde, cependant. Benzema et Lewandowski en particulier maintiennent un taux de travail élevé lorsqu’ils ne sont pas en possession – et il sera intéressant de voir dans quelle mesure cela continue à l’approche de la trentaine; un an ou deux supplémentaires Le kilométrage peut faire une grande différence.) Là encore, la plupart jouent pour les équipes de haut niveau qui détiennent de toute façon l’essentiel de la possession et, par conséquent, il y a moins à faire en termes de course et de défense, sans parler du fait que vous dépensez la plupart de votre temps plus proche de l’objectif adverse.

La longévité se manifeste également dans d’autres positions – bien que, à part le gardien de but, elle ne soit pas aussi répandue. Ce ne sont pas des buteurs, nous ne pouvons donc pas nécessairement mesurer leur contribution aussi facilement en termes de chiffres, mais il y a beaucoup de joueurs notables dans la trentaine qui contribuent régulièrement au plus haut niveau.

En Espagne, Nino, à 40 ans, a fait 12 apparitions pour Elche cette saison, tandis que Jorge Molina de Grenade compte neuf buts toutes compétitions confondues à 38 ans.Luka Modric (35 ans) continue de diriger le milieu de terrain du Real Madrid, tandis que l’irrépressible Joaquin, à 39 ans, a fait 18 apparitions sur l’aile pour le Real Betis (et est devenu le premier joueur espagnol à marquer un but en Liga en quatre décennies différentes).

Hilton, 43 ans, est toujours aussi fort en Ligue 1 et en tant que défenseur, ce qui prouve que ce ne sont pas seulement les buteurs qui peuvent continuer bien au-delà de l’âge habituel de la retraite. PASCAL GUYOT / AFP via Getty Images

En Serie A, Bruno Alves, 39 ans, mène les quatre arrières pour Parme, tandis qu’un autre de 39 ans, Rodrigo Palacio, est un habitué de Bologne. Goran Pandev a marqué deux fois pour Gênes la semaine dernière à 37 ans, tandis que Franck Ribéry, également 37 ans, est absent pour la Fiorentina. L’Eintracht Francfort avait atteint la quatrième place de la Bundesliga avec Makoto Hasebe, 37 ans, ancrant le milieu de terrain et David Abraham, 34 ans (qui a depuis évolué) à l’arrière. Oscar Wendt (34 ans) est un partant pour Borussia Moenchengladbach et Petr Pekarik (34 ans) un match pour Hertha.

La Premier League est également plus jeune, mais en plus de Vardy, Thiago Silva, à 36 ans, est un habitué de Chelsea, tandis que Joao Moutinho (34 ans) fait partie du milieu de terrain des Wolves et James Milner (35 ans) a fait 23 apparitions en tout. compétitions pour Liverpool. Et, bien sûr, il y a à peine deux semaines, Phil Jagielka, 38 ans, a joué les 90 minutes pour Sheffield United alors qu’ils battaient Manchester United à Old Trafford. Mais le grand-père de tous, l’homme qui nous montre que l’âge n’est en effet qu’un numéro, joue en France, pour Montpellier.

Vitorino Hilton est un défenseur central de 43 ans et toujours aussi fort. Il a fait 17 apparitions – dont 13 depuis le début – cette campagne, et cela aurait probablement été plus si ce n’était du fait qu’il a été expulsé deux fois et a dû purger des interdictions de trois matchs. (On ne sait pas combien de craquements il peut faire en 45 secondes ou s’il plonge dans l’ancienne chambre cryogénique après l’entraînement.)

L’époque où des clubs comme Arsenal ne donnaient que des prolongations d’un an aux joueurs du mauvais côté de 30 est révolue – en témoigne les accords de trois ans qu’ils ont accordés à Pierre-Emerick Aubameyang (31) et Willian (32) l’été dernier. Avec de bons gènes, beaucoup de travail acharné, de professionnalisme et un peu de chance, vous pouvez continuer à être productif jusqu’à la trentaine. Vous n’avez même pas besoin d’être Zlatan ou Cristiano pour le faire, même si cela aide …