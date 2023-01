Ibrahimovic frappe l’Argentine pour les célébrations de la Coupe du monde

Zlatan Ibrahimovic a critiqué les joueurs argentins qui se sont moqués de la France après leur victoire en finale de la Coupe du monde le mois dernier.

L’Argentine a remporté sa première Coupe du monde depuis 1986 après une victoire 4-2 aux tirs au but contre Les Bleusaprès que le match divertissant se soit terminé 3-3 après 120 minutes d’action.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Après la finale, l’Argentine a été filmée en train de se moquer de la star française Kylian Mbappe dans le vestiaire tandis que le gardien Emiliano Martinez a également taquiné l’attaquant du Paris Saint-Germain dans leur défilé de bus à ciel ouvert.

S’exprimer sur France Inter Mercredi, Ibrahimovic a déclaré que les joueurs qui “s’étaient mal comportés” ne resteraient pas autant dans les mémoires que le capitaine argentin Lionel Messi.

“Messi est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire, j’étais sûr qu’il allait gagner”, a déclaré Ibrahimovic. “Ce qui va se passer, c’est que Mbappe va quand même gagner une Coupe du monde.

“Je ne m’inquiète pas pour lui. Je m’inquiète pour les autres en Argentine, car ils ne gagneront plus rien. Messi a tout gagné et on se souviendra de lui, mais les autres qui se sont mal comportés, on ne peut pas respecter ça .

“Cela vient de moi, en tant que meilleur joueur professionnel, c’est un signe que vous gagnerez une fois, mais que vous ne gagnerez plus. Vous ne gagnez pas comme ça.”

L’ancien international français Patrick Vieira s’est également dit “déçu” par Martinez pour ses célébrations.