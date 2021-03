Ainsi, Zlatan est de retour dans le jaune et le bleu de la Suède, pour la première fois depuis l’Euro 2016. L’opposition était modeste, la Friends Arena de Stockholm était vide, mais le retour du plus grand joueur du pays en faisait l’un des plus remarquables. Matchs de Suède depuis un certain temps.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy