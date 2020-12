ROME: La fatigue est devenue un thème dominant de la saison, le départ tardif créant un calendrier exigeant pour les équipes avec des engagements européens, mais jusqu’à récemment, l’AC Milan avait fait preuve d’une bonne démonstration de ne pas être affecté par leur propre course implacable.

La jeune équipe de Stefano Pioli a commencé le mois de décembre en remportant cinq points d’avance sur la Serie A et en remportant son groupe de la Ligue Europa.

Pourtant, des fissures ont commencé à apparaître. Les leaders de la Serie A ont riposté après deux buts à domicile contre Parme pour sauver un match nul 2-2 dimanche, avant de riposter à deux reprises pour obtenir le même résultat à Gênes, en relégation, mercredi.

Les matchs nuls ont permis à Milan de rester invaincu, mais ont permis à ses rivaux de l’Inter Milan de réduire l’écart au sommet à un point seulement avant un week-end au cours duquel Spezia et Milan, l’hôte de l’Inter, doivent faire face à un voyage difficile à Sassuolo.

Les blessures ont joué leur rôle dans la mini-chute des Rossoneri, les hommes clés Simon Kjaer, Theo Hernandez et Ismael Bennacer manquant contre Gênes.

Pourtant, le joueur dont l’absence a été le plus ressentie est Zlatan Ibrahimovic, qui pourrait faire son retour dimanche.

Le Suédois était dans une forme imparable avant de subir une blessure aux ischio-jambiers contre Naples le 22 novembre, marquant 10 buts en six matches de championnat – un total qui reste le plus élevé de la ligue avec Cristiano Ronaldo de la Juventus et Romelu Lukaku de l’Inter.

Milan a admirablement fait face à son absence de sept matches et est devenu mercredi la première équipe de l’histoire de la Serie A à marquer au moins deux buts en 14 matches de championnat consécutifs.

Mais les qualités de leadership sur le terrain du joueur de 39 ans ont été manquées, ainsi que celles du défenseur central expérimenté Kjaer.

Alors que Milan continue de trouver le filet avec une relative facilité – son total de 27 frappes est juste derrière l’Inter – les buts qu’ils ont inscrits lors des deux derniers matchs ont laissé Pioli inquiet.

« Aujourd’hui, nous avons de nouveau concédé deux fois, mais nous n’avons pas donné grand-chose », a déclaré l’entraîneur à DAZN.

«Les buts que nous concédons deviennent un peu trop. Aujourd’hui, nous n’avons pas assez bien marqué ni couvert l’espace pour les deux croix.

Milan reste invaincu en Serie A depuis sa défaite face à Gênes le 8 mars, une série de 24 matchs, leur meilleur record depuis 1993.

Mais cette séquence fera face à un test sévère contre une équipe de Sassuolo qui a dépassé son poids cette saison.

L’entraîneur Roberto De Zerbi a gagné de nombreux admirateurs pour son style de football attrayant et il a égalé cela avec des résultats cette saison, les menant à la cinquième place du classement, à seulement cinq points de Milan.

Cependant, Sassuolo a également plongé en forme ces derniers temps, remportant l’un de ses quatre derniers matchs et marquant seulement deux buts pendant cette période.

Ailleurs, les champions et la Juventus, troisième, qui traînent Milan par quatre points mais restent invaincus, visitent Parme samedi tandis que Naples, quatrième, se rendra à la Lazio dimanche.