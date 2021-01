L’AC Milan affrontera la Juventus mercredi – 14 h 30 HE, diffusez en direct sur ESPN2 – depuis leur perchoir en haut du classement de Serie A, une place qu’ils occupent depuis le début de la campagne, soit 15 jours de match. La dernière fois qu’ils ont été au top pendant cette longue période, c’était il y a 10 ans, sept managers, quatre directeurs de football, deux propriétaires et tout un tas d’encre rouge.

Les propriétaires Elliott Management ont pris le contrôle du club lorsque l’ancien propriétaire Li Yonghong leur a emprunté environ 325 millions de dollars, puis ne les a pas remboursés. Ils ont embauché l’ancien PDG d’Arsenal, Ivan Gazidis, et ont entrepris de reconstruire le club, dans le but de le ramener à ce qu’il était autrefois: l’un des plus grands du football mondial. Avec beaucoup de dettes et des pertes de près d’un demi-milliard de dollars au cours des trois dernières saisons, le mantra du club a été d’essayer de gagner tout en étant intelligent et de renverser la situation: acheter bas (et jeune), vendre haut, rechercher valeur et garder les coûts sous contrôle.

Cela commence à fonctionner sur le terrain alors que des joueurs comme Ismael Bennacer, Theo Hernandez et Rafael Leao attirent des critiques élogieuses, mais ils ont maintenant un énorme appel à faire, car trois joueurs clés deviennent tous des agents libres à la fin de la saison 2020-2021. Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu et Zlatan Ibrahimovic sont dans les six derniers mois de leurs contrats, et pour cette dernière paire, à partir du 1er janvier, ils peuvent signer avec n’importe quel club en dehors de l’Italie pour la saison prochaine.

C’est une situation sans précédent: les équipes de tête de la ligue ne laissent pas trois de leurs joueurs les plus importants obtenir tous dans les six mois suivant leur libre arbitre, et pourtant, il y a des raisons pour lesquelles Milan se trouve dans cette situation. Le fait que Donnarumma (21 ans), Calhanoglu (26 ans) et Ibrahimovic (39 ans) soient tous à des stades différents de leur carrière fait de chacun une étude de cas intéressante sur la myriade de facteurs qu’un club doit peser.

Aller à: Donnarumma | Calhanoglu | Ibrahimovic

Gianluigi Donnarumma

Mettez de l’argent de côté et celui-ci est facile. Il a 21 ans, c’est un joueur local, il a été le gardien de premier choix depuis l’âge de 16 ans et un international italien à partir de 17 ans. Il a déjà fait 224 apparitions pour le club; Pour le contexte, Paolo Maldini, le leader de tous les temps à Milan, avait 23 ans lorsqu’il a fait sa 224e apparition. Donnarumma est loin de son apogée en tant que gardien, il est généralement imperturbable et cohérent, et il veut rester.

Une évidence, non? Sauf que l’argent entre dedans.

2 Liés

À l’été 2017, alors que Donnarumma n’avait que 18 ans, le club lui a offert un contrat monstre de trois ans qui, à l’époque, faisait de lui le troisième gardien le mieux payé au monde (il est maintenant cinquième derrière David De Gea, Jan Oblak, Ederson et Manuel Neuer). Le problème avec les contrats énormes, c’est que lorsque vous les prolongez, ils deviennent de plus en plus gros. C’est particulièrement vrai lorsque votre agent est un Mino Raiola – un gars qui est aimé par ses clients et détesté par les compteurs de haricots de club partout.

C’est d’ailleurs la raison principale pour laquelle Milan n’a pas pu prolonger son contrat plus tôt. Donnarumma avait un salaire énorme; il n’était pas pressé. Et de même, il était difficile pour Milan d’évaluer le type de budget dont ils pourraient disposer: ils ont été bannis du football européen pendant une saison et il était difficile de savoir à quelle vitesse, voire pas du tout, ils pourraient augmenter leurs revenus.

L’un des méga clubs européens peut-il se permettre Gianluigi Donnarumma? Jonathan Moscrop / Getty Images

Avec l’expiration du contrat de son client, Raiola a beaucoup de poids. Milan se porte bien, Donnarumma en est une grande partie et le club prendrait un énorme coup de presse s’il partait pour rien. Beaucoup de bonne volonté serait perdue s’ils ne l’enferment pas, même si cela signifie payer par le nez.

D’un autre côté, il y a aussi des facteurs qui jouent en faveur du club. La première, évidemment, est que la pandémie mondiale a durement frappé les revenus du football et que de nombreux clubs ont dû resserrer les cordons de la bourse pour faire face à une perte de revenus prévue de 4,5 milliards de dollars à travers l’Europe. Un autre est que l’un des rares avantages d’avoir un gars avec beaucoup d’argent est que très peu de clubs peuvent se le permettre, même avec un transfert gratuit.

Si Donnarumma déménageait, vous vous attendriez à ce qu’il obtienne une augmentation et gagne quelque part au nord de la saison 20 millions de dollars. Seule une poignée de clubs pouvait se le permettre, et parmi ceux-ci – c’est le troisième facteur pro-Milan – très peu d’entre eux considèrent le renforcement de leur gardien de but comme une priorité. Vous pouvez le voir lié à des clubs comme le Paris Saint-Germain ou la Juventus, et même si vous pouvez faire valoir de solides arguments, il serait une mise à niveau par rapport à Keylor Navas ou Wojciech Szczesny, rappelez-vous que ces gars-là ont également de gros contrats avec des années à courir, les deux. les clubs ont probablement de plus grandes priorités et, comme nous l’avons dit, tout le monde souffre financièrement.





Alors, comment cela se résout-il? Une solution qui peut fonctionner, et que Raiola pourrait essayer d’exiger, est une extension avec une augmentation modeste et une sorte de frais de sortie, un prix auquel Milan devrait vendre. Il faudrait un chiffre qui donne encore à Milan un beau profit, mais qui est inférieur à ce que vous pensez que Donnarumma pourrait valoir dans deux ou trois ans, lorsque le marché se sera rétabli et que certains des gros canons européens pourraient être sur le marché pour un meilleur gardien.

Hakan Calhanoglu

Il a été nommé joueur de Serie A du mois de décembre et le prix arrive juste au bon moment pour une négociation de contrat. Calhanoglu est partant depuis son arrivée à Milan en 2017, mais ce n’est vraiment qu’avec l’arrivée de l’entraîneur Stefano Pioli, à la moitié de la saison dernière, qu’il a commencé à briller. Cela explique en grande partie pourquoi son contrat a été autorisé à expirer.

De même, une fois qu’il est entré dans la dernière année de son contrat et qu’il a continué à bien jouer, les tables ont changé et il n’était pas non plus pressé de mettre le stylo sur papier. Calhanoglu est le cinquième joueur le mieux payé de Milan, gagnant environ 6 millions de dollars par an. La plupart conviendraient qu’il mérite une augmentation de salaire et, s’il entrait sur le marché en tant qu’agent libre, même avec la pandémie, il pourrait facilement obtenir 8 millions de dollars par an ou plus.

Hakan Calhanoglu a été exquis pour Milan, mais aurait-il les mêmes opportunités face aux autres géants du football européen? Andrea Staccioli / LightRocket via Getty Images

Mais de son point de vue, il est un habitué d’un grand club en tête du classement d’une grande ligue, et ce n’est en aucun cas assuré ailleurs. La perception de Calhanoglu, peut-être parce qu’il n’a pas joué au football de la Ligue des champions ou joué dans un tournoi international majeur depuis plusieurs années, est qu’il ne change pas la donne pour un autre grand club. Il pourrait obtenir une offre d’un club de premier plan dans une ligue supérieure, mais il devrait se frayer un chemin pour occuper un rôle de premier plan.

C’est la carotte que Milan peut balancer: il peut continuer à être un élément clé de la renaissance d’un grand club. Ils savent qu’il devra obtenir une augmentation, mais il n’est certainement pas un joueur qui se maintient à tout prix. S’engager dans Calhanoglu signifie croire que vous obtiendrez la version que nous avons vue sous Pioli, et cela signifie également verrouiller efficacement la position offensive du milieu de terrain central pendant plusieurs années, mettant éventuellement un barrage routier pour un joueur plus jeune dans ce rôle.

Des trois décisions que Milan doit prendre, c’est celle qui doit nécessairement être la moins basée sur l’émotion.

Zlatan Ibrahimovic

Le deuxième passage de Zlatan Ibrahimovic à l’AC Milan se prolongera-t-il au-delà de cette saison? Photo de Salvatore Laporta / KONTROLAB / LightRocket via Getty Images

C’est, évidemment, un cas entièrement différent. Ibrahimovic est arrivé en tant que pansement avec un certain scepticisme il y a un an, puis a joué un rôle important dans la renaissance de Milan après le verrouillage et a commencé 2020-2021 sous une forme étincelante. Ses chiffres 2020 parlent d’eux-mêmes: 24 apparitions en Serie A, 20 buts. En revanche, c’est le joueur le mieux payé de Milan, il fête ses 40 ans en octobre et il est blessé depuis novembre. De plus, le club a bien fait en son absence.

La chose logique à faire ici, pour lui et pour le club, est de s’asseoir et d’attendre. Voyez si et quand il revient en forme et ce que vous pensez qu’il peut apporter, puis déterminez s’il vaut la peine de lui consacrer près d’un sixième de votre masse salariale pour une autre saison.

Cela convient aussi à Ibrahimovic. Il a pu revenir à Milan à ses conditions parce que le club était assez désespéré cette fois l’année dernière, et il valait chaque centime, non seulement pour ce qu’il a fait sur le terrain, mais pour son leadership et son charisme. Mais c’était alors. Il se peut que l’été prochain, le club ait le sentiment que cette équipe a été complètement sevrée d’Ibrahimovic, sa contribution est vouée à diminuer et sa valeur est nettement inférieure. Et lui-même pourrait penser qu’il est temps d’ancrer le SS Zlatan ailleurs.