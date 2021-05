Ibrahima Konate passe le contrôle médical de Liverpool et signe un contrat de cinq ans après les moins de 21 ans

Liverpool a accepté de signer Ibrahima Konate du RB Leipzig pour un contrat de cinq ans, ont déclaré des sources à ESPN.

Le défenseur a passé son examen médical il y a quelques semaines et achèvera un déménagement à Anfield à son retour de la compétition au Championnat d’Europe des moins de 21 ans avec la France cet été.

Liverpool a obtenu la participation à la Ligue des champions le dernier jour de la saison de Premier League, ce qui signifie qu’ils peuvent désormais activer la clause de libération de 41,5 millions d’euros dans le contrat de l’ancien joueur de Sochaux. Le club devra payer la clause de libération en une seule fois.

Konate, qui a fêté mardi ses 22 ans, a été identifié il y a longtemps alors qu’il était encore en France par le service de reconnaissance de Liverpool qui a ensuite suivi ses progrès.

Malgré une blessure à la hanche qui l’a empêché de sortir pendant quelques mois la saison dernière, le Parisien a montré un grand potentiel.

Il est grand et fort avec un bon rythme et s’est beaucoup amélioré avec le ballon et sa conscience tactique tout en travaillant avec Julian Nagelsmann à Leipzig. Jurgen Klopp est un grand fan et veut qu’il s’associe à Virgil van Dijk la saison prochaine.

Liverpool a connu une crise de blessures en défense la saison dernière avec Van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip manquant une grande partie de la campagne.

L’arrivée de Kounde signifie qu’Ozan Kabak ne restera pas au club, ont déclaré des sources à ESPN. Liverpool ne déclenchera pas l’option de rendre son prêt de Schalke permanent, mais il pourrait rejoindre Leipzig pour remplacer Konate et Dayot Upamecano qui ont signé pour le Bayern Munich.

L’avenir de Nathaniel Phillips, qui est sous contrat jusqu’en juin 2023, devra être décidé, mais il est peu probable qu’il veuille abaisser l’ordre hiérarchique une fois que Van Dijk, Gomez et Matip seront de retour de blessure et que l’accord Konate sera conclu. .

Des sources ont également déclaré à ESPN que Liverpool était prêt à écouter les offres de Phillips cet été, tandis que Rhys Williams pourrait partir en prêt.