Ibrahima Konate de Liverpool marque son propre but alors que les Reds suivent Brentford 2-0 à la mi-temps

Liverpool s’est retrouvé 2-0 contre Brentford à la mi-temps lors de son premier affrontement en Premier League en 2023 après un but contre son camp d’Ibrahima Konate et un second de Yoane Wissa qui était juste au-dessus de la ligne plus tard dans la mi-temps.

Les Reds auront été soulagés de voir l’homme vedette de Brentford, Ivan Toney, manquer à cause d’une blessure, mais l’équipe de Jurgen Klopp a eu du mal après un échec précoce de Darwin Nunez et a pris du retard après 19 minutes lorsque Konate a par inadvertance tourné le ballon dans son propre filet depuis un corner.

Wissa a remplacé Toney dans la formation de Brentford et l’attaquant congolais a vu une frappe exclue pour hors-jeu après 39 minutes, après avoir ramené le ballon à bout portant.

Mais le joueur de 26 ans a porté le score à 2-0 avec une tête peu de temps après, ce qu’il semblait initialement qu’Allisson avait sauvé, uniquement pour des rediffusions confirmant que le ballon était au-dessus de la ligne lorsque le Brésilien l’a repoussé.