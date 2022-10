Ibrahim Traoré : Qui est le soldat derrière le dernier coup d’État du Burkina Faso ?

Reuter

Alors qu’un convoi lourdement armé traversait une foule en liesse dans la capitale du Burkina Faso dimanche matin, le visage enfantin du dernier dirigeant militaire du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, a émergé de la tourelle d’un véhicule blindé de transport de troupes.

Vêtu d’un treillis de sport et d’un béret rouge, le joueur de 34 ans a souri et levé le pouce alors que les badauds l’accueillaient, certains en agitant des drapeaux russes.

Traoré, un officier de rang relativement bas qui dirigeait quelques jours plus tôt un régiment d’artillerie dans une petite ville du nord, a été catapulté sur la scène mondiale depuis que lui et un groupe de soldats ont renversé le président Paul-Henri Damiba lors d’un coup d’État le 30 septembre.

On sait peu de choses sur Traoré et ses collègues, qui depuis vendredi ont fait des déclarations à la télévision nationale en brandissant des fusils, des ceintures de munitions et des masques.

Ils sont confrontés à des défis gigantesques pour atténuer les difficultés dans l’un des pays les plus pauvres du monde où la sécheresse, les pénuries alimentaires et les systèmes de santé et d’éducation qui craquent constituent des défis quotidiens pour des millions de personnes. Pourtant, l’accent initial a été mis sur les conflits et la politique.

Dans une interview accordée à Radio France International lundi, Traoré, un militaire de carrière qui a combattu en première ligne contre des militants islamistes dans le nord, a insisté sur le fait qu’il ne resterait pas longtemps aux commandes.

Une conférence nationale nommera un nouveau dirigeant par intérim d’ici la fin de l’année. Ce dirigeant, qui pourrait être civil ou militaire, honorera un accord avec le bloc régional de l’Afrique de l’Ouest et supervisera un retour à un régime civil d’ici 2024, a-t-il déclaré.

“Nous ne sommes pas venus pour continuer, nous ne sommes pas venus dans un but particulier”, a-t-il déclaré. “Tout ce qui compte quand le niveau de sécurité revient, c’est le combat, c’est le développement.”

Pourtant, une première image a émergé de ce que la junte de Traoré a l’intention de faire de son temps au pouvoir.

Leurs actions, qui peuvent inclure une réforme de l’armée et des liens avec de nouveaux partenaires internationaux tels que la Russie, pourraient modifier la politique en Afrique de l’Ouest et changer la façon dont le Burkina Faso combat une insurrection islamiste qui a tué des milliers de personnes et contraint des millions de personnes à fuir.

Les officiers de l’armée ont d’abord soutenu Damiba lorsqu’il a pris le pouvoir lors de son propre coup d’État en janvier, promettant de vaincre les islamistes. Mais ils ont rapidement perdu patience. Damiba a refusé de réformer l’armée, a déclaré la junte de Traoré. Les attaques se sont aggravées. Pas plus tard que la semaine dernière, au moins 11 soldats ont été tués lors d’une attaque dans le nord.

Pendant ce temps, la Russie a exprimé son soutien au coup d’État tout comme ses voisins régionaux et les puissances occidentales l’ont condamné.

“Je salue et soutiens le capitaine Ibrahim Traoré”, lit-on dans une déclaration de l’homme d’affaires russe Yevgeny Prigozhin, fondateur de la société militaire privée Wagner Group, qui opère à travers l’Afrique, y compris au Mali voisin du Burkina Faso.

Des liens avec la Russie mettraient encore plus à rude épreuve les relations avec l’ancienne puissance coloniale française, qui a fourni un soutien militaire ces dernières années mais est devenue la cible de manifestations pro-russes. Son ambassade à Ouagadougou a été attaquée au lendemain du coup d’État de vendredi.

L’entrée de Wagner au Mali l’année dernière a sonné le glas de la mission d’une décennie de la France visant à contenir les islamistes liés à Al-Qaïda et à l’État islamique qui se sont depuis propagés au Burkina Faso.

Wagner et l’armée malienne ont depuis été accusés par des groupes de défense des droits et des témoins d’abus généralisés, notamment le meurtre de centaines de civils dans la ville de Moura en mars.

Les nouveaux dirigeants du Burkina Faso ont attisé samedi les émeutes anti-françaises lorsqu’ils ont déclaré dans une déclaration à la télévision que la France avait hébergé Damiba dans une base militaire et qu’il prévoyait une contre-offensive.

Le ministère français des Affaires étrangères a démenti que la base ait hébergé Damiba.

Traoré suit un cours intensif de diplomatie. Il a minimisé le lien entre Damiba et la France et a appelé à la fin des manifestations. A propos des liens avec la Russie, il était vague.

« Il y a beaucoup de partenaires. La France est partenaire. Il n’y a pas de cible particulière », a-t-il déclaré à RFI.

En attendant, il doit jongler avec les problèmes du quotidien. Dimanche, il est arrivé en treillis militaire pour une réunion avec des responsables ministériels qui a été diffusée en ligne.

La junte peut-elle garantir la sécurité des écoles qui rouvrent cette semaine, ont-ils demandé à leur nouveau chef. Que fait-on d’un appel d’offres pour une liaison ferroviaire avec le Ghana ?

Traoré, qui a dû consulter des conseillers, n’a pas eu toutes les réponses.