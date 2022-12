Ibrahim Nurudeen Brace aide le Real Kashmir FC à battre le Sreenidi Deccan FC

Le Real Kashmir a poursuivi sa séquence sans défaite en championnat, s’imposant 2-1 contre Sreenidi Deccan lors du sixième tour de la I-League 2022-23 au TRC Stadium de Srinagar, mardi 6 novembre 2022.

Après avoir tiré de l’arrière jusqu’à l’heure de jeu grâce au premier but d’Asheer Akhtar pour Sreenidi Deccan, les Léopards des neiges ont effectué un retour sensationnel dans la dernière minute du match grâce aux deux buts de l’attaquant remplaçant Ibrahim Nurudeen.

Le Real Kashmir a commencé la première mi-temps sur une note offensive. Trois minutes plus tard, Jerry Pulamte recevait le ballon sur l’aile gauche avant de couper à l’intérieur et de battre son marqueur pour tirer, mais le gardien de Sreenidi, Aryan Lamba, effectuait un bel arrêt au détriment d’un corner. Le corner qui en a résulté a atteint Yakubu Wadudu après la tentative bâclée des visiteurs de dégager le ballon, mais Lamba l’a fermé pour couper toute menace.

Un peu contre le cours du jeu, Sreenidi Deccan a pris l’avantage à la 12e minute après qu’un corner bien travaillé de Faysal Shayesteh ait été envoyé au second poteau par le capitaine David Castañeda. Il a trouvé Asheer Akhtar, qui l’a envoyé dans un filet ouvert.

Le Real Kashmir a poussé fort pour l’égalisation et a failli marquer à la 26e minute. Le spécialiste des coups de pied arrêtés Nozim Babadzhanov a tiré un corner pour Lalnuntluanga Bawitlung à l’entrée de la surface de réparation, mais le milieu de terrain a skié sa frappe au-dessus de la barre.

A huit minutes de la mi-temps, le Real Kashmir s’est de nouveau rapproché, cette fois avec l’attaquant Issahak Nuhu Seidu. Samuel Kynshi a lancé un centre de l’aile gauche pour le Ghanéen dans la surface de réparation, cependant, après avoir battu le défenseur Sreenidi Awal Mohammed dans les airs, Nuhu a mis sa tête juste hors cible.

Le Real Kashmir a commencé la seconde mi-temps comme il a terminé la première. Ibrahim Nurudeen, qui avait eu un impact positif depuis le banc lors de sa précédente sortie, a été introduit dans le match pour Nuhu. Le remplaçant ghanéen est passé tout près avec sa première touche à la 51e minute, sa tête du corner de Babadzhanov passant juste à côté du poteau.

Cinq minutes plus tard, Nurudeen était de nouveau dans le vif du sujet alors qu’il se retrouvait avec amplement d’espace dans la moitié de terrain de Sreenidi. L’attaquant a ensuite appuyé sur la gâchette à plus de 25 mètres, mais son tir puissant a été renversé par-dessus la barre par le gardien visiteur Lamba.

A l’heure de jeu, le Real Kashmir écope d’un penalty. Le tir de Pulamte depuis l’intérieur de la surface a été géré par le défenseur de Sreenidi Awal dans sa tentative de bloquer l’effort. Nurudeen a pris le penalty, envoyant Lamba dans le mauvais sens pour égaliser pour les hôtes.

Dans la première minute du temps supplémentaire additionnel, Sreenidi Deccan a eu une occasion en or de reprendre la tête. Le remplaçant Songpu Singsit a couru vers l’avant sur l’aile droite avant de couper le ballon pour son compatriote remplaçant Louis Ogana. Mais le Nigérian, qui avait le but béant devant lui, ne pouvait tirer large qu’à six mètres.

Le drame était loin d’être terminé car Ibrahim Nurudeen l’a remporté pour le Real Kashmir juste à la mort. Wadudu a envoyé une balle ébréchée pour l’attaquant dans la surface, qui a déclenché une demi-volée sensationnelle dans la lucarne, ne laissant aucune chance à Lamba dans le but de Sreenidi Deccan.

Suite à ce résultat, le Real Kashmir a prolongé son avance en tête du classement avec 16 points en six matches. Une série de quatre victoires consécutives touche à sa fin pour Sreenidi Deccan qui compte désormais 12 points en six matchs également.

