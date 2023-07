Ibrahim Ali Khan va torse nu après le match de football, affiche des abdos en six packs; les internautes l’appellent ’90s ka Saif Ali Khan’

Ibrahim Ali Khan était en train de jouer un match de football un dimanche pluvieux. Les internautes ont été impressionnés par le physique tonique d’Ibrahim et sa ressemblance avec son père, Saif Ali Khan.

Le fils de Saif Ali Khan et d’Amrita Singh, le frère de Sara Ali Khan, Ibrahim Ali Khan, fait souvent la une des journaux. Un dimanche pluvieux du 30 juillet, le jeune bourgeon a été aperçu en train de jouer au football sur le terrain de sport de Juhu. Après la fin du match, un Ibrahim torse nu a été aperçu en train de sortir du sol. Ibrahim a fait étalage de ses abdos de planche à laver tout en portant un t-shirt de sport blanc. Ibrahim a même posé avec un fan pour un selfie et a même salué le papa avant de quitter la salle.

Viral Bhayani a partagé la vidéo sur son Instagram et a écrit dans la légende : « Garmi mausam ka aa gaya kya ? Uff j’ai regardé ça pendant cinq heures maintenant. »

Dès la mise en ligne de la vidéo, plusieurs internautes ont cité la ressemblance qu’Ibrahim partage avec son père. Un internaute a écrit : « Plus beau et poli que son père ». Un autre internaute a écrit : « Saif Ali Khan 2.0 ». L’un des internautes a écrit : « Copie Xerox de Saif Ali Khan ». Un internaute a écrit : « Janam de saif Ali Khan ». Un autre internaute a écrit : « Yeh toh Hum Tum ka Saif lag raha hain ». L’un des internautes a écrit : « koi itna apne papa par kaise ja sakta hai ».

Les rumeurs de rencontres entre Ibrahim et Palak Tiwari

On dit que la fille de Shweta Tiwari, Palak Tiwari, sort avec le fils de Saif Ali Khan, Ibrahim Ali Khan. L’actrice, qui a fait ses débuts dans Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan, a souvent été vue avec Ibrahim. Récemment, les deux ont été papa après avoir regardé un film.

Dans une récente interview avec Siddharth Kannan, lorsqu’on a demandé à la fille de Shweta si le fils de Saif lui avait envoyé un texto après la sortie de la bande-annonce de son premier film plus tôt cette semaine, elle a répondu : « Ibrahim et moi nous voyons lors de réunions sociales. Nous ne sommes pas vraiment en contact tous les jours. C’est un ami. J’aime le croiser lors d’événements sociaux comme partout où nous allons, encore une fois des amis communs, mais ce n’est pas comme si nous étions tous les jours (textos) comme bonjour, peu importe. Mais oui, c’est quelqu’un que j’aime. » Ibrahim Ali Khan a aidé Karan Johar dans son dernier réalisateur Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani et ferait ses débuts dans un film soutenu par le cinéaste.