Ibrahim Ali Khan n’aura pas d’héroïne dans son premier film ; mais CETTE actrice des années 90 jouera un rôle crucial

Ibrahim Ali Khan est prêt pour son premier film à Bollywood avec Sarzameenproduit par Karan Johar, et il semblerait que le garçon star ait même commencé le tournage du film. La dernière mise à jour sur le film est qu’Ibrahim Ali Khan n’aura pas d’héroïne dans le film, mais il y a une diva de Bollywood. Kajol, qui a été engagé par Karan Johar pour jouer un rôle très critique. Selon les informations de HT, le film n’aura pas d’héroïne face à Ibrahim ; cependant, Kajol s’est joint à nous et joue un rôle très crucial. Ibrahim se prépare depuis un certain temps déjà pour ses débuts et il a hâte que le public le voie en tant qu’acteur pour la première fois.

La source proche de HT révèle en outre à quel point Ibrahim est différent des autres enfants stars et ce qui le rend différent. « Il est très chaleureux et enfantin. Il est nouveau dans le métier et n’a pas encore rattrapé son retard. Il n’a aucune attitude. Contrairement à d’autres nouveaux arrivants, il n’est pas trop intelligent (ou ne porte pas l’étiquette d’enfant vedette). -En ce qui concerne, il était bon. Et, bien sûr, il rappelle à tout le monde Saif Ali Khan. Quand il arrive sur le plateau, on a l’impression que Saif d’il y a 20 ans est intervenu. Il est si jeune et n’est qu’une copie conforme de son père. »

Avant de faire ses débuts à Bollywood, Ibrahim a fait la une des journaux en raison de son amitié avec l’actrice de Bollywood. Palak Tiwari. Quand Ibrahim et Palak ont ​​été repérés par les photographes pour la première fois, des rumeurs sur leur relation ont commencé, mais ce n’était pas le cas. Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan qui a clairement indiqué qu’ils n’étaient que des amis et qu’ils aimaient passer du temps ensemble. Ils sont sortis dîner et aller au cinéma, mais ce qui retient l’attention, c’est la façon dont ils évitent tous les deux les paparazzi pour ne PAS s’entendre, ce qui ne fait qu’ajouter de l’huile sur le feu.

Ibrahim a travaillé en étroite collaboration avec l’industrie ; Karan Johar, qui est prêt à pousser le lancement du star boy, l’a également eu comme premier assistant réalisateur dans son film à succès Rocheux Aur Rani Kii Prem Kahani.