Ibrahim Ali Khan, le fils de Saif Ali Khan et Amrita Singh, remporte son deuxième film ?

L’un des enfants vedettes qui fait beaucoup de bruit est Ibrahim Ali Khan. Qu’il s’agisse de sa ressemblance frappante avec son père Saif Ali Khan ou de sa rumeur de liaison avec Palak Tiwari, le jeune homme est sous le feu des projecteurs. On le sait, il fera ses débuts avec Sarzameen. C’est un film patriotique réalisé par Kayoze Irani. Kajol est la principale dame du film. Ibrahim Ali Khan souhaitait poursuivre une carrière d’acteur depuis des années maintenant, mais son père aurait souhaité qu’il termine d’abord ses études. Comme nous le savons, sa sœur Sara Ali Khan est également diplômée de l’Université de Columbia.

Ibrahim Ali Khan remporte son deuxième film

Ibrahim Ali Khan a maintenant mis son deuxième film en vedette. La bannière est Maddock Productions de Dinesh Vijan. Le film s’appelle Diler. Il semble qu’Ibrahim Ali Khan ait adoré le scénario et ait immédiatement accepté de participer. Une source a déclaré à Pinkvilla qu’il s’agissait d’une histoire d’amour bien équilibrée, bien écrite et pleine de musique. La source aurait déclaré : « La conversation avec Ibrahim a atteint son stade final et il signera bientôt sur la ligne pointillée. Le passage d’Ibrahim du thriller à la romance montre également sa polyvalence en tant qu’artiste prometteur. » Le film sortira en décembre 2023. Les réalisateurs prévoient de tourner la majeure partie du film à Londres.

Mise à jour sur Sarzameen

Ibrahim Ali Khan terminera les travaux restants sur Sarzameen dans quelques temps. Certaines parties du film sont inachevées. Kajol et Prithviraj Sukumaran jouent un couple dans un film. Ibrahim Ali Khan joue un terroriste dans le film. Kajol et Karan Johar se réunissent après 12 longues années. Ibrahim Ali Khan serait un package assez surprise. En fait, sa petite amie, Palak Tiwari, a déclaré dans une interview qu’il était un acteur kadak.

Non seulement Ibrahim Ali Khan, mais aussi d’autres enfants stars Khushi Kapoor, Agastya Nanda, Junaid Khan et Suhana Khan ont déjà deux projets dans leur cagnotte. Les fans de Saif Ali Khan et Sara Ali Khan sont très impatients de voir Ibrahim faire ses débuts sur grand écran.