Ibrahim Ali Khan et Palak Tiwari repérés en train d’arriver dans le même restaurant, déclenchent à nouveau des rumeurs de rencontres, regardez

Il semble que les rumeurs de rencontres entre le fils de Saif Ali Khan, Ibrahim Ali Khan, et la fille de Shweta Tiwari, Palak Tiwari, ne vont pas s’éteindre de si tôt. Ibrahim et Sara, dont la rumeur disait qu’ils sortaient ensemble il y a quelques mois, ont récemment été aperçus à nouveau en train de se rendre ensemble à une fête. Les vidéos partagées par un paparazzo sur Instagram sont devenues virales où Ibrahim et Palak ont ​​été vus se rendant à la même fête mercredi soir.

Dans une vidéo, Palak a été vue, vêtue d’une petite robe noire sexy, se rendant à la fête. La star de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan a posé pour quelques photos pour les paparazzi avant de se rendre à la fête. Ibrahim a suivi peu de temps après.

Voici la vidéo





Ibrahim était habillé à neuf et avait l’air beau dans une chemise noire et un pantalon en jean. Il a également posé pour les paparazzi avant de se rendre à la fête.

Le moment de leur arrivée et leur présence à la même fête ont à nouveau déclenché des rumeurs sur leur relation. Un utilisateur a commenté, « Ibrahim nd palak tiwari dono sath gye même restaurant », tandis qu’un autre a dit, « Ibrahim et Palak dans le même restaurant, paps ne pakad Lia et il a l’air choqué. »

Voici la vidéo







Dans une récente interview, Palak Tiwari a également répondu à des questions sur ses rumeurs de rencontres avec Ibrahim Ali Khan. Elle a dit: « Nous étions juste sortis et nous nous sommes fait papiller. Ça s’arrête là. C’est juste ça. En fait, nous étions avec un groupe de personnes. Ce n’était pas seulement nous. mais ça s’est fait papper comme ça. récit que les gens ont le plus aimé, mais c’est tout. Nous sommes de bons amis. C’est un gars très gentil. C’est tout ce qu’il y a à faire. Nous parlons parfois et c’est tout.