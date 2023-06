Ibrahim Ali Khan et Palak Tiwari assistent à la fête d’anniversaire de Karan Mehta ; les internautes demandent, ‘Hamesha ek saath he kyun’ [Watch Video]

Ibrahim Ali Khan et Palak Tiwari sont deux enfants vedettes dont la vie ne manque pas d’attirer l’attention. On dit qu’ils se fréquentent depuis un an. Mais Palak Tiwari a dit qu’il n’était qu’un bon ami à elle. Hier soir, ils ont été vus à la fête d’anniversaire de Karan Mehta. Tous deux sont venus séparément dans leurs voitures. Ibrahim Ali Khan était très beau dans une chemise noire avec un jean bleu grisâtre. D’autre part, elle portait une mini robe noire avec un peu de découpes et des talons. Palak Tiwari avait l’air radieux. L’actrice a chaleureusement salué tous les paps présents.

De nombreux internautes ont demandé comment se faisait-il que les deux aient été vus si souvent ensemble. Palak Tiwari est assez proche d’Orhan Awatramani qui est BFF avec tous les enfants vedettes de Bollywood. Ibrahim Ali Khan est sur le point de faire ses débuts en tant qu’acteur bientôt.

Ibrahim Ali Khan fait ses débuts avec Sarzameen. Le film sera réalisé par Kayoze Irani qui est le fils de Boman Irani. Lorsqu’un hôte a demandé à Palak Tiwari de décrire Ibrahim Ali Khan comme un acteur, elle a dit qu’il était Kadak. Plus tard, une personne a affirmé avoir vu le couple présumé s’installer confortablement dans un restaurant de Worli. Palak Tiwari a également été lié à Vedang Raina. Ibrahim Ali Khan a déjà un énorme fan qui le suit. Sa beauté fait de lui une copie presque conforme de son père Saif Ali Khan.

Palak Tiwari, la fille de Shweta Tiwari a fait ses débuts avec Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. La jeune actrice est à la mode sur les réseaux sociaux depuis des années en raison de sa beauté magnifique.