Ibrahim Ali Khan dit «piche pade rehte ho» après avoir vu des pap à l’extérieur du gymnase dans une vidéo virale : regardez

La réaction mignonne d’Ibrahim Ali Khan après que les pap lui ont parlé de sa voiture devient virale.

Mercredi, Ibrahim Ali Khan a été aperçu devant sa salle de sport vêtu d’un t-shirt noir. Dans la vidéo virale, on peut l’entendre interroger les papistes sur sa voiture. Cependant, il est choqué après que les pap lui disent que sa voiture est en route.

Dans la vidéo virale partagée par le célèbre photographe Varinder Chawla, on peut entendre Ibrahim demander aux papas : « bhai meri car dekhi kya ». Lorsque les papistes lui disent que sa voiture est en route, il est choqué et leur demande ‘bhai aap logo ko kaise pata (comment le savez-vous).’ Il a ajouté : « aap peeche pade rehte ho. »

Pendant ce temps, sur le plan professionnel, le fils de Saif Ali Khan et Amrita Singh aurait réalisé son deuxième film avant de faire ses débuts à Bollywood. Selon les médias, il sera vu dans un film produit par Maddock Films de Dinesh Vijan.

Le drame romantique sera réalisé par Kunal Deshmukh. Selon la source de Pinkvilla, « Ibrahim Ali Khan a adoré le scénario et a immédiatement donné son feu vert. C’est une histoire d’amour très équilibrée et bien écrite qui promet d’emmener le public dans un voyage rempli d’amour et de musique. La conversation avec Ibrahim a atteint son point final. scène, et il signera bientôt sur la ligne pointillée. Le passage d’Ibrahim du thriller à la romance montre également sa polyvalence en tant qu’artiste à venir.

Pendant ce temps, sur le plan personnel, Ibrahim serait en couple avec Palak Tiwari. Dans une interview, Palak a réagi à ces rumeurs de rencontres et a révélé comment sa mère Shweta Tiwari réagit à ces rumeurs de rencontres. En parlant à ETimes, elle a déclaré : « Elle se demande souvent : ‘Est-ce que j’envoie trop ma fille dehors ou si elle fait trop la fête ?’. Quand elle voit ces rumeurs de rencontres, elle m’envoie les liens et me demande des choses comme : « Qui est-ce ou d’où ça vient ? «Et mes réponses sont koi nahi hai kyunki sach mein koi nahi hai (Il ne se passe rien parce qu’en réalité, il n’y a personne dans ma vie). Il n’y a que ma mère, mon frère et moi.