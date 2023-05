IBM veut construire un ordinateur quantique de 100 000 qubits

L’informatique quantique contient et traite les informations d’une manière qui exploite les propriétés uniques des particules fondamentales : les électrons, les atomes et les petites molécules peuvent exister dans plusieurs états d’énergie à la fois, un phénomène connu sous le nom de superposition, et les états des particules peuvent devenir liés, ou enchevêtrés, les uns avec les autres. Cela signifie que les informations peuvent être encodées et manipulées de nouvelles manières, ouvrant la porte à une multitude de tâches informatiques classiquement impossibles.

Pour l’instant, les ordinateurs quantiques n’ont rien réalisé d’utile que les superordinateurs standards ne peuvent faire. C’est en grande partie parce qu’ils n’ont pas eu suffisamment de qubits et que les systèmes sont facilement perturbés par de minuscules perturbations dans leur environnement que les physiciens appellent le bruit.

Les chercheurs ont exploré des moyens de se débrouiller avec les systèmes bruyants, mais beaucoup s’attendent à ce que les systèmes quantiques devront évoluer de manière significative pour être vraiment utiles, afin qu’ils puissent consacrer une grande partie de leurs qubits à la correction des erreurs induites par le bruit.

IBM n’est pas le premier à viser grand. Google a déclaré qu’il visait un million de qubits d’ici la fin de la décennie, bien que la correction d’erreur signifie que seulement 10 000 seront disponibles pour les calculs. IonQ, basé dans le Maryland, vise à disposer de 1 024 « qubits logiques », dont chacun sera formé à partir d’un circuit de correction d’erreurs de 13 qubits physiques, effectuant des calculs d’ici 2028. PsiQuantum, basé à Palo Alto, comme Google, vise également à construire un ordinateur quantique d’un million de qubits, mais il n’a pas révélé son échelle de temps ni ses exigences en matière de correction d’erreurs.

En raison de ces exigences, citer le nombre de qubits physiques est en quelque sorte un faux-fuyant – les détails de leur construction, qui affectent des facteurs tels que leur résistance au bruit et leur facilité d’utilisation, sont d’une importance cruciale. Les entreprises impliquées proposent généralement des mesures de performance supplémentaires, telles que le « volume quantique » et le nombre de « qubits algorithmiques ». Au cours de la prochaine décennie, les progrès de la correction des erreurs, des performances des qubits et de l' »atténuation » des erreurs par logiciel, ainsi que les principales distinctions entre les différents types de qubits, rendront cette course particulièrement difficile à suivre.

Affiner le matériel

Les qubits d’IBM sont actuellement fabriqués à partir d’anneaux de métal supraconducteur, qui suivent les mêmes règles que les atomes lorsqu’ils fonctionnent à des températures millikelvin, juste une infime fraction de degré au-dessus du zéro absolu. En théorie, ces qubits peuvent être exploités dans un grand ensemble. Mais selon la propre feuille de route d’IBM, les ordinateurs quantiques du type qu’il construit ne peuvent évoluer que jusqu’à 5 000 qubits avec la technologie actuelle. La plupart des experts disent que ce n’est pas assez grand pour produire beaucoup de calculs utiles. Pour créer de puissants ordinateurs quantiques, les ingénieurs devront aller plus loin. Et cela nécessitera de nouvelles technologies.