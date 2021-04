En utilisant un réseau 5G autonome, le studio soutiendra des essais 5G innovants pour accélérer la manière dont les entreprises adoptent l’industrie 4.0

IBM, Samsung Electronics (Samsung) et M1 ont ouvert aujourd’hui le studio IBM Industry 4.0, qui combinera une connectivité 5G avancée avec des capacités d’intelligence artificielle (IA), de cloud hybride et d’informatique de pointe pour développer et tester des solutions innovantes de l’industrie 4.0 pour les entreprises à Singapour et dans toute la région.

Le Studio simule des cas d’utilisation opérationnels qui démontrent comment les entreprises peuvent exploiter la puissance des technologies de cloud hybride et d’IA et des capacités 5G avancées pour transformer les opérations critiques et générer une nouvelle valeur – de l’amélioration de la qualité et de la productivité dans les lignes de production à l’autonomisation du personnel de service et de contrôle qualité. Le Studio développera, testera et comparera des cas d’utilisation de l’industrie 4.0 dans le monde réel impliquant des véhicules guidés autonomes, des robots collaboratifs, la réalité augmentée 3D et la reconnaissance et la classification visuelles et acoustiques de l’IA en temps réel.

IBM a travaillé avec Samsung et M1 pour fournir des solutions qui tirent parti de la latence ultra-faible, de la haute fiabilité et de la sécurité de la connectivité 5G, combinant les solutions de réseau 5G autonomes de pointe de Samsung et les appareils mobiles avec le cloud hybride d’IBM, Edge computing et technologies d’IA, ainsi que l’expertise de M1 en ingénierie et en services réseau dans la conception et l’intégration de solutions 5G SA et la formulation de cas de test 5G pour répondre aux exigences réglementaires. Basés sur Red OpenShift, les cas d’utilisation de l’industrie 4.0 utilisent les solutions d’IA d’IBM pour l’analyse visuelle et acoustique et les technologies de réalité augmentée.

Soutenu par l’Infocomm Media Development Authority de Singapour dans le cadre du voyage 5G de Singapour, le Studio héberge le premier essai 5G Industry 4.0 du pays, testant des applications du monde réel pouvant être appliquées dans le secteur de la fabrication, tout en mesurant et en optimisant les performances de l’entreprise 5G pour utilisation industrielle.

Avec une capacité 5G autonome à part entière couvrant au moins la moitié de Singapour d’ici la fin de 2022, Singapour incitera davantage d’entreprises à évaluer comment elles peuvent intégrer la 5G dans leurs opérations existantes, mais elles ont besoin d’un moyen de tester de nouveaux cas d’utilisation pour évaluer leurs stratégies d’adoption et retour sur investissement.

Ce lancement est la prochaine étape du partenariat stratégique mondial entre Samsung et IBM pour faire progresser la 5G et l’innovation dans le secteur de pointe par le biais de réseaux d’entreprise et d’une collaboration croisée avec des opérateurs mobiles mondiaux. Samsung et IBM collaborent pour fournir de nouvelles solutions aux entreprises afin de développer la puissance de la 5G qui augmentera la productivité et ouvrira de nouvelles opportunités commerciales. De plus, les efforts combinés des deux sociétés permettent aux entreprises de personnaliser et de déployer rapidement leurs applications, tout en les gérant de manière flexible dans n’importe quel environnement cloud, sur site ou privé de leur choix.

«La 5G présente une énorme opportunité pour les entreprises de générer une nouvelle valeur et de transformer leurs opérations pour exploiter la prochaine ère de connectivité industrielle. Ce projet s’appuie sur le partenariat stratégique de longue date d’IBM avec Samsung et une vision partagée avec M1 et IMDA, pour aider les entreprises à exploiter les technologies émergentes de cloud hybride et d’IA qui définiront leur succès futur. Il est crucial que ces entreprises aient la possibilité de tester et d’évaluer ces investissements technologiques, et nous nous engageons à travailler côte à côte avec elles pour nous assurer qu’elles prennent les meilleures décisions qui propulseront réellement leurs entreprises vers l’avant », a déclaré Brenda Harvey, directrice générale, IBM APAC.

Il existe sept domaines d’intervention explorés via le Studio qui pourraient offrir une valeur transformatrice aux clients en appliquant une connectivité 5G à très faible latence, à bande passante élevée, stable et sécurisée aux applications de l’industrie 4.0:

1. Solutions de reconnaissance visuelle utilisant IBM Maximo Visual Inspection . Avec la 5G, cela permet des analyses vidéo en continu en temps réel pour alimenter des cas d’utilisation tels que l’identification plus rapide des défauts sur la ligne de fabrication ou le tri rapide des pièces dans un environnement d’entrepôt.

. Avec la 5G, cela permet des analyses vidéo en continu en temps réel pour alimenter des cas d’utilisation tels que l’identification plus rapide des défauts sur la ligne de fabrication ou le tri rapide des pièces dans un environnement d’entrepôt. 2. Insights acoustiques. Applique l’IA pour analyser l’audio capturé par les téléphones et les tablettes afin de découvrir les défauts potentiels des ventilateurs de serveur, par exemple. Combiné à la 5G, cela permet un streaming audio et une analyse plus rapide pour permettre une surveillance continue en temps réel.

Applique l’IA pour analyser l’audio capturé par les téléphones et les tablettes afin de découvrir les défauts potentiels des ventilateurs de serveur, par exemple. Combiné à la 5G, cela permet un streaming audio et une analyse plus rapide pour permettre une surveillance continue en temps réel. 3. Solution de réalité augmentée (RA), une collaboration entre IBM Singapore et IBM Haifa Research Lab . Par exemple, les utilisateurs peuvent pointer la caméra de leur appareil mobile vers un équipement et afficher des instructions étape par étape superposées à l’image sur leur écran pour les guider à travers une procédure telle que la configuration, le test ou la réparation. La 5G permet un accès rapide et dynamique à plusieurs modèles de procédures, de sorte qu’un technicien peut naviguer rapidement d’une étape à l’autre sans longs délais pour télécharger de nouveaux modèles. Si le technicien rencontre un problème non couvert dans le modèle de procédure, la 5G permet à un expert distant de fournir une assistance en temps réel, en direct, d’égal à égal à l’aide du guidage AR à l’écran.

. Par exemple, les utilisateurs peuvent pointer la caméra de leur appareil mobile vers un équipement et afficher des instructions étape par étape superposées à l’image sur leur écran pour les guider à travers une procédure telle que la configuration, le test ou la réparation. La 5G permet un accès rapide et dynamique à plusieurs modèles de procédures, de sorte qu’un technicien peut naviguer rapidement d’une étape à l’autre sans longs délais pour télécharger de nouveaux modèles. Si le technicien rencontre un problème non couvert dans le modèle de procédure, la 5G permet à un expert distant de fournir une assistance en temps réel, en direct, d’égal à égal à l’aide du guidage AR à l’écran. 4. Cas d’utilisation complexes pour les véhicules guidés automatisés et les robots collaboratifs, grâce à la faible latence de la 5G . Par exemple, un bras de robot utilise un téléphone pour scanner visuellement un élément; le visuel est envoyé au serveur, analysé et le résultat renvoyé; le bras du robot prend alors des mesures pour trier ou rejeter l’élément en fonction du résultat de l’inspection visuelle. La faible latence de la 5G permet à ce processus de se dérouler en temps quasi réel, permettant au bras du robot de trier ou de rejeter immédiatement les pièces.

. Par exemple, un bras de robot utilise un téléphone pour scanner visuellement un élément; le visuel est envoyé au serveur, analysé et le résultat renvoyé; le bras du robot prend alors des mesures pour trier ou rejeter l’élément en fonction du résultat de l’inspection visuelle. La faible latence de la 5G permet à ce processus de se dérouler en temps quasi réel, permettant au bras du robot de trier ou de rejeter immédiatement les pièces. 5. Modèles d’IA développés et déployés sur des serveurs de périphérie, avec flexibilité et évolutivité dynamique des ressources via Red Hat OpenShift.

avec flexibilité et évolutivité dynamique des ressources via Red Hat OpenShift. 6. Applications basées sur des conteneurs avec une surveillance continue et une gestion, une intégration et un contrôle automatisés de plusieurs solutions déployées à la périphérie, via IBM Edge Application Manager.

avec une surveillance continue et une gestion, une intégration et un contrôle automatisés de plusieurs solutions déployées à la périphérie, via IBM Edge Application Manager. 7. Solutions de bout en bout 5G et cas d’utilisation verticaux pour les réseaux privés. Fournir des réseaux privés qui combinent les dernières solutions de bout en bout 5G de Samsung, y compris le RAN et le Core, avec les technologies de cloud hybride ouvert d’IBM. En outre, explorer de nouveaux cas d’utilisation verticaux pour permettre aux entreprises d’adopter des technologies émergentes cruciales pour l’Industrie 4.0.

«La 5G est un changeur de jeu potentiel pour l’Industrie 4.0. C’est la couche de connectivité critique qui peut permettre une fabrication intelligente. Je tiens à féliciter IBM pour l’ouverture de son studio Industry 4.0 compatible 5G ici à Singapour. Il est important que Singapour soit le lieu où des solutions 5G innovantes peuvent être développées et déployées à l’échelle mondiale. Un écosystème 5G solide offrira plus d’opportunités aux entreprises et à nos employés. Nous travaillerons avec l’industrie pour aller de l’avant avec la 5G, alors que nous construisons l’avenir numérique de Singapour », a déclaré Lew Chuen Hong, directeur général, IMDA.

«En tant que précurseur du développement de la 5G à Singapour, M1 est le premier opérateur de réseau à déployer des essais 5G dès 2018 et a développé plus de 15 cas d’utilisation, essais et partenariats 5G – un record dans l’industrie, dans les domaines des véhicules autonomes. , robotique, IA et plus encore. Les possibilités infinies que le réseau 5G SA peut apporter à la fabrication de l’Industrie 4.0 à Singapour devraient profiter aux entreprises. L’hyper-connectivité 5G de M1, le découpage du réseau de bout en bout, la latence ultra-faible, ainsi que les communications hautement fiables et sécurisées permettront aux entreprises de travailler non seulement plus rapidement, plus efficacement et en toute sécurité, mais aussi plus intelligemment. Les cas d’utilisation testés et développés dans le cadre de ce projet aideront davantage d’entreprises de Singapour à adopter la 5G, apportant une valeur ajoutée à l’accélération de l’industrie 4.0 et créant un écosystème 5G dynamique pour Singapour », a déclaré Manjot Singh Mann, PDG de M1.

KC Choi, vice-président exécutif et responsable mondial des activités B2B, des communications mobiles, Samsung Electronics a commenté: «L’ouverture du Studio à Singapour est une étape importante dans l’application de solutions mobiles et réseau compatibles 5G avec des capacités de l’Industrie 4.0 pour aider à transformer la fabrication. Les capacités mobiles et 5G comme celles-ci autonomisent les travailleurs et changent le mode de fonctionnement des usines et des entrepôts, apportant une efficacité et une productivité nouvelles aux opérations. Samsung est heureux de collaborer avec IBM, IMDA et M1 dans ce projet révolutionnaire visant à faire de la 5G une réalité pour les clients. »