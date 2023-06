IBM rachète Apptio pour 4,6 milliards de dollars

IBM a annoncé lundi l’acquisition de la société de logiciels Apptio auprès de Vista Equity Partners pour 4,6 milliards de dollars.

La société a déclaré que l’acquisition d’Apptio, qui propose des outils de gestion et d’optimisation informatiques financiers et opérationnels, s’inscrit dans la continuité de l’investissement d’IBM dans les logiciels d’IA et d’automatisation informatique. IBM a dit dans une version qu’Apptio l’aidera à faire progresser ses offres de gestion, d’optimisation et d’observabilité des applications.

Les actions d’IBM ont augmenté de moins de 1% lundi.

Apptio sert actuellement plus de 1 500 clients, dont de grandes entreprises technologiques comme Amazone , Microsoft et Google . Il propose trois offres principales qui aident les clients à gérer leur stratégie cloud.

« La technologie change les affaires à un rythme et à un rythme que nous n’avons jamais vus auparavant », a déclaré le PDG d’IBM, Arvind Krishna, dans le communiqué. « Pour capitaliser sur ces changements, il est essentiel d’optimiser les investissements qui génèrent une meilleure valeur commerciale, et Apptio fait exactement cela. »

Apptio sera acquis en espèces, et IBM a déclaré que l’accord devrait être conclu au cours du second semestre de cette année.