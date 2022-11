IBM Quantum Computing progresse vers une éventuelle utilité

Dans une décision qui augure bien pour les perspectives à long terme de l’informatique quantique, IBM a annoncé mercredi avoir construit une nouvelle machine appelée Osprey avec 433 qubits. Tripler le nombre total d’éléments de traitement de données par rapport à l’année dernière augmente considérablement la puissance de calcul du système.

IBM travaille sans relâche depuis des années pour faire de l’informatique quantique un succès commercial, en concurrence avec de grandes entreprises comme Google et Intel, d’anciens spécialistes comme Onde D et Rigetti Computing, et de nouvelles startups comme Informatique atomique et Pascal. L’informatique quantique promet de relever des défis hors de portée de la technologie conventionnelle qui alimente les montres intelligentes et les superordinateurs.

L’un des domaines les plus prometteurs pour l’informatique quantique est la science des matériaux, où les simulations de chimie quantique pourraient améliorer les panneaux solaires, les batteries et d’autres dispositifs qui fonctionnent au niveau moléculaire. Mais les fans d’informatique quantique espèrent également apporter de nouveaux outils à l’IA, à la logistique et à la finance. Avec un ralentissement de la loi de Moore contraignant l’informatique conventionnelle, cela pourrait signifier de nouveaux progrès importants.

Il faudra encore des années de progrès avant que les ordinateurs quantiques ne réalisent leurs progrès révolutionnaires, mais il est important de respecter les étapes promises vers l’objectif ultime. Sans les progrès, les milliards de dollars d’investissement pourraient se tarir et un hiver quantique pourrait refroidir l’industrie.

IBM a en fait annoncé deux nouveaux systèmes Osprey. Le premier est entièrement testé, a déclaré Jay Gambetta, vice-président des travaux d’informatique quantique d’IBM.

“Cela fonctionne. C’est vivant. Tous les qubits sont bons”, a déclaré Gambetta. “C’est une autre confirmation de la feuille de route alors que nous construisons des appareils de plus en plus gros.”

Le second intègre des améliorations apportées au prédécesseur d’Osprey, Eagle, qui prolonge la durée de vie des calculs. Les ordinateurs quantiques d’aujourd’hui sont limités par le temps de “cohérence”, qui régit la durée pendant laquelle des qubits capricieux peuvent maintenir leur état et leurs connexions les uns aux autres.

Les améliorations apportées à la conception du processeur quantique d’IBM réduisent le bruit électronique qui peut faire dérailler les calculs, doublant à peu près le temps de cohérence à 200 millionièmes de seconde. C’est assez long pour des centaines d’étapes de calcul.

Les nouveaux clients d’IBM incluent le géant des télécommunications Vodafonequi étudie la cryptographie quantique sûre, et la banque française Crédit Mutuelqui se penche sur les applications de services financiers, a déclaré IBM.

Les superordinateurs d’IBM, comme ceux de Google et de Rigetti, sont appelés ordinateurs quantiques supraconducteurs. Ils reposent sur des températures très froides juste une fraction de degré en dessous du zéro absolu et plus froides que l’espace. Et ils sont logés dans des réfrigérateurs cylindriques de plus en plus grands et coûteux.

Pour faire entrer et sortir des signaux des ordinateurs quantiques à travers des zones de réfrigération de plus en plus froides, IBM utilisait auparavant des boucles de câbles brillants. Maintenant, il a une nouvelle méthode, cependant, des rubans de liens de communication plus compacts.

“Nous avons résolu un goulot d’étranglement d’échelle”, a déclaré Gambetta.

Plus d’échelle est à l’horizon. Pour 2023, IBM prévoit de construire Condor à 1 121 qubits. Viennent ensuite Flamingo à 1 386 qubits en 2024 et Kookaburra à 4 158 qubits en 2025.