WASHINGTON: IBM Corp a accepté de payer 24,25 millions de dollars pour résoudre une paire d’enquêtes de la Federal Communications Commission (FCC) sur les subventions accordées pour connecter les écoles et les bibliothèques au haut débit.

Le paiement d’IBM résoudra deux enquêtes de la FCC qui se sont étalées sur près de 15 ans sur ses violations présumées des règles du programme «E-Rate» en relation avec les districts scolaires de New York et d’El Paso. En vertu de cet accord, IBM a accepté de reverser 24,25 millions de dollars au Fonds de service universel qui finance le programme E-Rate, mais n’a pas admis les actes répréhensibles.

La FCC a déclaré que ses enquêtes avaient révélé qu’IBM n’avait pas satisfait aux règles de l’appel d’offres à New York pour 2005-2008 et avait fourni des équipements et des services inéligibles à El Paso pour 2001.

IBM a déclaré dans un communiqué qu’il pensait avoir «agi de manière appropriée en soutenant le programme E-rate, mais dans l’intérêt de résoudre à l’amiable une question de longue date, nous sommes heureux d’avoir conclu ce règlement».

IBM a ajouté qu’il avait fourni une connectivité Internet à des milliers d’écoles et bibliothèques américaines et à des millions d’étudiants américains via le programme E-rate.

Le président de la FCC, Ajit Pai, a déclaré que la commission «doit protéger le Fonds du service universel contre le gaspillage, la fraude et les abus et veiller à ce que le financement soit distribué de la manière la plus rentable».

Tous les opérateurs de télécommunications cotisent au Fonds de service universel qui paie pour connecter les gens dans les zones rurales, fournissent des subventions aux Américains à faible revenu par le biais du programme Lifeline, étendent le service dans les terres tribales et aident les écoles et les bibliothèques grâce au programme E-rate.