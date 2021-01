IBM Corp a nommé jeudi l’ancien directeur financier Martin Schroeter à la tête de sa nouvelle unité de services d’infrastructure informatique lorsqu’elle deviendra publique, alors que la société âgée de 109 ans change de vitesse pour se concentrer sur son activité cloud à marge élevée.

IBM listera son unité, qui fournit un support technique à 4600 clients dans 115 pays, en tant que société distincte avec un nouveau nom d’ici la fin de 2021.

La première grande entreprise informatique au monde a jeté son dévolu sur le soi-disant cloud hybride, où elle voit une opportunité de marché de 1000 milliards de dollars, car de plus en plus d’entreprises utilisent une combinaison de leurs propres centres de données et de ressources informatiques louées pour gérer et traiter les données.

Vétéran d’IBM, Schroeter a été directeur financier de 2014 à 2017 et a également occupé le poste de vice-président senior des marchés mondiaux, avant de quitter l’entreprise en juin 2020.

Schroeter assumera le nouveau rôle le 15 janvier.

La nouvelle société d’IBM, qui comptera 90 000 employés, se concentrera sur la gestion et la modernisation de l’infrastructure informatique dans tous les secteurs.