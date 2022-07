IBM, NCR, Cinemark et plus

Jetez un œil à certains des plus grands déménageurs du pré-marché :

IBM (IBM) – IBM a glissé de 5,9 % dans l’action de précommercialisation malgré des estimations supérieures et inférieures pour le deuxième trimestre. IBM a mis en garde contre un impact de 3,5 milliards de dollars sur les bénéfices en raison de la force du dollar américain.

NCR (NCR) – NCR a bondi de 11,5% dans le pré-marché après que le Wall Street Journal a annoncé que la société de capital-investissement Veritas Capital était en pourparlers exclusifs pour acheter le fournisseur de technologie financière.

Cinemark (CNK) – L’action de l’exploitant de cinéma a gagné 4,6 % en action avant commercialisation après que Morgan Stanley l’ait fait passer de « surpondéré » à « poids égal ». Morgan Stanley a déclaré que le retour des consommateurs dans les cinémas représente une tendance qui ne se reflète pas dans le prix de l’action.

Halliburton (HAL) – Les actions de la société de services pétroliers ont augmenté de 1,8 % en pré-commercialisation après avoir dépassé les estimations des chiffres d’affaires et des bénéfices pour le deuxième trimestre. Le bénéfice a augmenté de près de 41 % par rapport à l’année précédente, la flambée des prix du pétrole ayant stimulé une augmentation significative de la demande de forage.

Johnson & Johnson (JNJ) – La société de soins de santé a déclaré un bénéfice trimestriel de 2,59 $ par action, 5 cents par action au-dessus des estimations. Les revenus ont également dépassé les prévisions. J&J a toutefois réduit ses prévisions pour l’ensemble de l’année en raison de la force du dollar américain plutôt que de problèmes opérationnels.

Hasbro (HAS) – Le fabricant de jouets a dépassé les estimations de 21 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 1,15 $ par action. Le chiffre d’affaires a été très légèrement inférieur aux prévisions. Hasbro a déclaré qu’il continuait de prendre des mesures pour réduire les coûts et s’assurer qu’il disposait de stocks suffisants pour la période des fêtes.

Boeing (BA) – Boeing est sur le point de conclure un accord pour vendre un petit nombre de 787 Dreamliners à la société de leasing d’avions AerCap Holdings, selon des personnes proches du dossier qui ont parlé au Wall Street Journal. Boeing a ajouté 1,3% dans l’action de précommercialisation.

Truist Financial (TFC) – L’action de la société bancaire a gagné 1,9% dans les échanges avant commercialisation après avoir annoncé des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour son dernier trimestre. Truist a déclaré que ses résultats reflétaient une forte croissance des prêts et une expansion de ses marges nettes d’intérêts.

Sunrun (RUN), Sunnova Energy (NOVA) – Piper Sandler a rétrogradé les actions des deux sociétés solaires de “neutre” à “surpondérée”, notant à la fois l’échec du programme “Build Back Better” du président Joe Biden à passer le Congrès ainsi que les perspectives de trésorerie dans un environnement potentiellement récessif. Sunrun a chuté de 3,3 % dans les échanges avant commercialisation, tandis que Sunnova a perdu 2,8 %.