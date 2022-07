IBM, Boeing, Hasbro, Ford et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux mardi à midi.

IBM – Les actions d’IBM ont chuté de 5,25 % après que la société de technologie a mis en garde contre un impact potentiel de 3,5 milliards de dollars en raison d’un dollar américain fort. Cet avertissement a éclipsé des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour le trimestre précédent.

Boeing – Les actions du géant de l’aérospatiale ont augmenté de 5,69 %, poursuivant une tendance à la hausse pour le titre, après que Boeing a annoncé plusieurs accords pour des commandes d’avions. Les accords comprennent une commande de cinq 787 Dreamliners d’AerCap et des commandes de 737 Max jets d’Aviation Capital Group et de 777 Partners. Les actions de Boeing ont augmenté de plus de 10 % en juillet.

Fabricants de puces – Les actions de semi-conducteurs ont bondi avant un vote clé du Sénat sur la loi CHIPS, qui pourrait avoir lieu dès mardi. La législation donnerait aux fabricants de puces nationaux 52 milliards de dollars en subventions gouvernementales. Marvell Technology a augmenté de 7,12 %, ASML Holding a gagné 5,24 %, Applied Materials a gagné 5,24 % et Advanced Micro Devices a augmenté de 5,46 %. Intel, Qualcomm et Nvidia ont respectivement bondi de 3,9 %, 4,01 % et 5,53 %.

Goldman Sachs – Les actions de Goldman Sachs ont augmenté de 5,57% pour mener le Dow Jones Industrial Average à la hausse, en s’appuyant sur les gains post-bénéfices de la banque. Les autres actions bancaires se sont négociées à la hausse aux côtés de Goldman. Bank of America a avancé de 3,38%, tandis que JPMorgan Chase a grimpé de 2,48%.

Actions de voyage – Les actions des croisiéristes et des compagnies aériennes ont bondi alors que les investisseurs continuent de débattre de la santé des consommateurs et du potentiel de récession – tandis que la demande de voyages reste forte. Royal Caribbean, Carnival et Norwegian Cruise Line ont gagné respectivement 5,76%, 7,36% et 3,6%. United, Delta et American ont tous échangé plus de 3% de plus, tandis que Southwest a progressé de 3,71%.

Hasbro – Les actions de Hasbro ont augmenté de 0,71 % après que la société a annoncé un bénéfice par action supérieur aux prévisions de Wall Street. Les revenus du fabricant de jouets ont été légèrement inférieurs aux attentes des analystes. Les résultats de Hasbro ont été en partie motivés par une forte demande de jeux de table et des prix plus élevés.

Halliburton – Les actions d’Halliburton ont augmenté de plus de 2,11 % grâce à des bénéfices et des revenus trimestriels meilleurs que prévu. La société de services pétroliers a affiché un bénéfice par action de 49 cents sur des revenus de 5,07 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice de 45 cents par action sur un chiffre d’affaires de 4,71 milliards de dollars.

Ford – Les actions de Ford ont bondi de 5,27 % mardi. Un jour plus tôt, la société a dévoilé le F-150 Raptor, sa dernière camionnette. Le camion est le plus puissant, avec 700 chevaux, et le plus cher, à partir de 109 000 $.

Exxon Mobil – Exxon Mobil a augmenté de 2,52 % après que Piper Sandler a fait passer la société de neutre à surpondérée et a déclaré que l’action avait encore de la place pour gagner 25 %. L’entreprise s’attend à de solides résultats pour le deuxième trimestre de la société.

– Samantha Subin et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage