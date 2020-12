LONDRES – IBM a annoncé lundi avoir acquis le fournisseur norvégien de services de conseil en cloud Nordcloud pour un montant non divulgué alors qu’il cherche à gagner un avantage dans les guerres de plus en plus féroces du cloud.

Fondée en 2011 et basée à Helsinki, en Finlande, Nordcloud a un chiffre d’affaires actuel d’environ 50 millions d’euros (61 millions de dollars) et plus de 450 employés, selon sa page LinkedIn.

Le cloud computing fait référence au fait que les entreprises et les particuliers utilisent les serveurs informatiques de quelqu’un d’autre pour effectuer une tâche sur leur machine ou stocker des données dans un endroit qui n’est pas leur disque dur. Le cloud hybride est le terme utilisé pour définir une combinaison d’environnements cloud, notamment publics, privés et sur site.

IBM a déclaré que cette acquisition « dynamiserait » sa capacité de conseil en cloud hybride.

John Granger, vice-président senior et directeur de l’exploitation d’IBM Global Business Services, a déclaré dans un communiqué: « L’acquisition par IBM de Nordcloud ajoute le type d’expertise approfondie qui conduira les transformations numériques de nos clients et soutiendra l’adoption future de l’hybride d’IBM. plateforme cloud. «

Il a ajouté: « Les outils, les méthodologies et les talents natifs du cloud de Nordcloud envoient un signal fort indiquant qu’IBM est déterminé à offrir à ses clients le parcours réussi vers le cloud. »

Le marché du cloud a explosé au cours des dernières années et les analystes de Gartner et d’IDC pensent que les services cloud professionnels représenteront un marché de 200 milliards de dollars d’ici 2024.

Cependant, IBM fait face à une concurrence féroce de la part de Microsoft, d’Amazon Web Services et de Google. Il a récemment tenté de se rebaptiser en tant que stock de cloud à la mode et l’année dernière, il a acquis le fournisseur de logiciels open source Red Hat pour 34 milliards de dollars.

«L’approche cloud hybride d’IBM est très complémentaire de notre approche cloud native pour aider les clients à migrer, gérer et se moderniser dans le cloud», a déclaré Fernando Herrera, président et fondateur de Nordcloud, dans un communiqué.

«En tant que partenaire expérimenté dans les écosystèmes cloud d’aujourd’hui, nous travaillons avec tous les fournisseurs de cloud public pour le bien de nos clients dans toute l’Europe. Je suis très heureux d’adopter l’esprit d’innovation ouverte d’IBM et de contribuer à développer son empreinte mondiale.