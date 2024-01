IBJJF Paris Blog Pt.1 : Un vol à table, des menottes et une tarte au citron avec Reda

Les Championnats d’Europe IBJJF 2024 ont débuté aujourd’hui à Paris. Et tandis que l’action démarrait à l’Institut du Judo, au sud de la ville, la bande FloGrappling s’est rendue en ville avec la star parisienne du jiu-jitsu Reda Mebtouche.

Nous avons pris le métro depuis notre AirBNB à Malakoff jusqu’au MK Team Jiu-Jitsu à Charonne, où l’entraîneur-chef Olivier Michailesco animait un tapis ouvert. Nous n’étions pas les seuls visiteurs là-bas; le tapis ouvert comprenait des participants du Brésil, d’Israël et d’Arabie Saoudite. Mais l’attraction vedette était Reda Mebtouche.

Photo de groupe post-entraînement au MK TEAM Jiu-Jitsu

Reda est un incontournable de la scène parisienne du jiu-jitsu. Surnommé « le dernier demi-Gurdian », il possède un demi-garde coyote innovant et un formidable jeu d’attaque depuis la position du crucifix. Il nous a punis, Trey et moi, avant de nous montrer certaines des particularités de son jeu de demi-garde et son amour particulier pour le balayage de John Wayne en tant que configuration.

Reda s’est entraîné au Brésil chez GF Team, à Los Angeles et au Japon, à l’apogée de Carpe Diem. Ses voyages ont fait de lui un polyglotte ; pendant notre séjour avec lui, nous l’avons surpris en train de parler pas moins de quatre langues, entraînant et enseignant dans plusieurs d’entre elles alors qu’il était au gymnase ce jour-là. Il s’empresse d’expliquer qu’il n’a jamais appris un seul mot d’une langue autre que le français à l’école. Le Jiu-jitsu lui a appris à parler anglais, portugais, japonais et un peu d’espagnol.

Reda démontrant ses tours de garde de coyote sur Trey Robinson de FloGrappling

L’entraîneur-chef Olivier avait aussi quelques tours dans son sac. La ceinture noire légère est un sorcier avec le revers, utilisant une prise particulière que, pour ma part, je n’ai jamais vue auparavant. Lui (et beaucoup de ses étudiants) a utilisé mon propre revers pour attacher mon poignet, créant ainsi une « prise de menottes » du haut, du bas, du contrôle arrière… partout. C’est un problème sérieux à résoudre, et il existe peu de solutions simples pour éliminer l’adhérence. Olivier passait le contrôle d’une main à l’autre, se donnant le choix de la main qu’il laissait libre, et m’enlevait ce choix. Je vais devoir y retourner pour étudier la cassette. C’est un pari intéressant que de jouer contre un adversaire mal informé.

Reda et son ami Alex “Alemão” étaient ravis de nous montrer la ville ; et il était facile de comprendre pourquoi. Alors que nous nous aventurions dans le métro et de rue en rue, ils semblaient connaître une personne sur cinq que nous rencontrions.

Cela n’a jamais été aussi clair pour moi que lorsque nous sommes passés devant un célèbre restaurant du désert. La file d’attente était devant la porte et au coin de la rue lorsque nous sommes passés devant, mais lorsque nous l’avons dépassée, Alex nous a dit : « Laissez-moi vous montrer l’astuce pour éviter cette file d’attente.

Et c’est exactement ce qu’il a fait. Il a dépassé la file d’attente et franchi la porte, se dirigeant vers l’arrière du magasin, où il a dit à son ami à l’arrière du restaurant qu’il voulait montrer à FloGrappling la tarte au citron la plus célèbre de Paris.

Nous sommes donc allés au bar du désert, où l’ami a découpé une grosse tranche de tarte au citron et l’a mise dans une assiette avec six cuillères. Nous sommes sortis du restaurant et avons dégusté ce qui est à juste titre une célèbre tarte au citron, tandis que ceux qui faisaient la queue se plaignaient de notre apparent mépris à leur égard (je suis désolé, nous l’avons fait pour la vidéo).

Alex ‘Alemão’ présente la célèbre tarte au citron

Reda et Alex sont ce que l’on pourrait appeler des « bêtes à la mode ». Nous sommes allés dans quelques magasins de vêtements de créateurs dont, à chaque fois, ils connaissaient le propriétaire. Nous sommes passés devant Supreme, où il y avait une file d’attente devant la porte. Le propriétaire, regardant par la fenêtre depuis l’intérieur du magasin, leur a fait signe d’entrer. Lorsqu’ils ont refusé, il est sorti pour nous saluer.

Alex (à droite) discutant avec le propriétaire de la boutique streetwear « Structure »

C’était pareil lorsque nous sommes allés déjeuner dans ce marché étrange et underground appelé Marché des Enfants Rouges (marché des enfants rouges… pour une raison quelconque). Reda nous a emmenés dans une sandwicherie parisienne traditionnelle, où il a accueilli son ami et chef Alain « Maim Maim ». Maim Main s’est présenté comme le roi du sandwich baguette, mais s’est ensuite corrigé : le prince du sandwich baguette, car les rois de France connaissent des fins amères. Reda a commandé nos sandwichs que nous avons emmenés manger au parc.

Chef Alain Miam Miam

Nous avions maintenant l’énergie nécessaire pour terminer la tournée, en visitant certains des endroits les plus touristiques avec une nouvelle ambiance locale.

Nous avons marché jusqu’à l’Arc de Triomphe avant de prendre à gauche pour voir la Tour Eiffel. A proximité, nous nous sommes assis pour prendre un café et discuter.

Marcher avec Reda jusqu’à l’Arc de Triomphe

En sortant, nous avons été frôlés par un homme qui sprintait devant nous. Cinq pas derrière lui, deux des serveurs du café. L’homme avait volé quelque chose sur l’une des tables et, malgré tous leurs efforts, les serveurs n’ont pas pu le rattraper. Un doux rappel de garder nos biens.

Nous nous dirigeons demain vers l’Institut du Judo pour voir certaines des ceintures bleues alors qu’elles prennent les tapis aux IBJJF Euros. C’est le début d’un long voyage qui commence à Paris, et qui nous emmène à travers l’Europe. Nous commencerons ici, en couvrant les meilleures actions des Championnats d’Europe, puis nous rendrons visite à ceux qui se sont qualifiés pour l’ADCC, à ceux qui espèrent se qualifier pour l’ADCC et à certaines des légendes du jiu-jitsu à travers le continent. De Paris, nous nous rendrons à Dublin, puis en Pologne, en Norvège et à Londres, pour rencontrer les meilleurs d’Europe avant de nous rendre au WNO 22 à Costa Mesa, en Californie.

Vous pouvez suivre notre voyage ici avec la série de blogs européens. Nous publierons des vlogs, des sessions de formation, des interviews et du contenu supplémentaire lié aux IBJJF Euros, à l’ADCC et plus encore, ici même sur FloGrappling, tout au long du mois.