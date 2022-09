Ibiza secouée par la tragédie de la double mort alors que des amis rendent hommage au DJ Jamie Roy et au portier d’Amnesia, tous deux décédés le même jour

IBIZA a été secouée par une tragédie à double mort alors que des amis rendent hommage à un DJ écossais et à un portier de club bien connu qui sont tous deux décédés le même jour.

Les médias sociaux suggèrent que Marcos Moran est décédé le jour même où la famille de DJ Jamie Roy a annoncé sa mort.

La famille de Jamie Roy a annoncé sa mort sur Facebook hier Crédit : Facebook

Marcos Moran serait un portier du club Amnesia décédé le même jour

Une publication sur Facebook d’un photographe qui connaissait les deux hommes a déclaré: “Des moments tristes aujourd’hui avec la nouvelle que deux des meilleurs d’Ibiza sont décédés hier.”

Le message a confirmé la mort de Marcos, qui aurait travaillé dans la discothèque emblématique de l’île, Amnesia.

Il disait: “Marcos Moran était la première et la dernière personne que j’ai vue en allant travailler chez Amnesia chaque semaine pendant des années.

“Nous en avons rarement dit beaucoup plus, mais il y avait là-bas une amitié unique qui s’est construite pendant 10 ans.

“Les nombreux sourires qu’il a envoyés pour ses souhaits d’anniversaire vont me manquer et ce sera triste de ne pas l’avoir à la porte la prochaine fois que j’irai à Amnesia.”

D’autres ont rendu hommage au portier en disant: “Je n’arrive pas à y croire.

“Une si lourde journée.

“Marcos était l’un de mes meilleurs à Amnesia.

“Il avait une âme pure.”

Un autre hommage a déclaré: “Je ne l’avais pas vu depuis 4 ans jusqu’à l’ouverture d’Amnesia cette année et je sais ce que vous voulez dire par juste un visage amical à la porte.

“Je suis super triste aujourd’hui.”

Le message rendait également hommage au DJ écossais Jamie Roy, dont le décès a été annoncé hier par des proches.

Il disait: “Jamie Roy était vraiment l’âme de n’importe quelle fête, même s’il n’y avait pas de fête, il l’a fait sentir de cette façon.

“Mais au-delà de la fête, il y avait une gentillesse inhérente à Jamie qui signifiait que chaque fois que je le voyais, il vous étreignait chaleureusement avec ses bras et son accent glorieux.”

Dans un post précédent, la famille du DJ a déclaré : “Jamie est décédé hier.

“Jamie était un fils, un frère, un neveu et un oncle très aimé et talentueux, et aimé de ses nombreux amis et collègues, tant au sein de l’industrie de la musique qu’au-delà.

“Nous sommes absolument navrés.”

Des hommages ont été rendus au garçon né à Dumfries sur les réseaux sociaux.

Le frère de Jamie a posté une série de photographies du couple et a déclaré: “Tellement dévasté et complètement perdu pour les mots.

“Je ne peux même pas commencer à décrire la douleur que j’ai commencé à ressentir et ce que la perte de mon frère Jamie signifie pour moi.

“J’étais extrêmement fier de vous regarder et de vous voir vivre vos rêves et accomplir tant de choses dans votre carrière en jouant dans tous les clubs/festivals dont nous ne pouvions que rêver en tant que jeunes gars… vous avez vécu la vie à 1000 mph Jamie et l’avez vécue au maximum ! !

“Je suis super reconnaissant d’avoir vécu tant de beaux souvenirs avec ton frère et profondément attristé par les voyages que nous avions prévus dans un avenir proche.”

Le musicien, 33 ans, a un large public à Ibiza, où il a vécu pendant des années en jouant sa musique.

Il a également fait jouer ses remixes sur BBC Radio 1 pour des fans ravis au fil des ans.

Jamie a commencé dans l’industrie de la musique en organisant des raves dans sa ville natale de Dumfries alors qu’il travaillait également comme plombier, selon size?blog.

Il a ensuite démissionné pour se consacrer entièrement à sa musique et s’est vu offrir une résidence à Ibiza en 2015.

