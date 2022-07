Ibiza est-elle chère ? Les prix des chambres, de la nourriture et des taxis augmentent

Un restaurant en bord de mer facture 30 euros (30 $) pour un hamburger. Un grand transat dans un club de plage haut de gamme peut coûter 500 euros en août. Et une table dans une discothèque “VIP” peut se compter par milliers. Bien que l’Espagne soit généralement considérée comme une destination de voyage à prix raisonnable, l’île espagnole d’Ibiza est connue depuis longtemps comme un lieu où vivre la grande vie. “Le prix est idiot”, a déclaré Ben Pundole, consultant en hôtel de luxe et visiteur de longue date d’Ibiza, dans un e-mail à CNBC. “Après 23 ans à New York, je ne peux que le comparer aux Hamptons à l’apogée de [the] saison.”

Amateurs de plage et plaisanciers à Cala Salada, Ibiza. Alex Tihonov | moment | Getty Images

Pourtant, les visiteurs d’Ibiza sont heureux de dépenser gros, a déclaré Pundole. “Ibiza est très chère, elle a toujours été chère”, a-t-il déclaré. “Mais les gens sont prêts à payer.”

Prix ​​en hausse

Alors que les hippies étaient attirés par Ibiza pour sa rumeur “magnétique” Vibrations dans les années 1960, c’est sans doute le britanno-australien Tony Pike qui a mis l’île sur la carte lorsqu’il a ouvert le Pikes Hotel, maintenant connu sous le nom de Brochets Ibizaen 1980. Le petit hôtel a transformé un domaine vieux de 500 ans dans les collines en un havre de fête. Les amis riches et célèbres de Pike, tels que Freddie Mercury, George Michael et Kylie Minogue, ont séjourné à l’hôtel – et c’est toujours un endroit qui attire les foules dans ses chambres, son restaurant et sa piste de danse. Les années 1980 ont également vu l’essor de clubs tels que l’Amnesia, le Space (aujourd’hui Salut Ibiza) et Pacha, ce dernier facturant actuellement 13 euros (13 $) pour une canette ordinaire de Coca-Cola. D’autres clubs ont ouvert depuis, dont Ushuaia, qui a été nommé le troisième meilleur club du monde en 2019 par l’International Nightlife Association.

Une canette de Coca-Cola à une table VIP de la discothèque Pacha d’Ibiza coûte 13 $, tandis que les bouteilles d’alcool pleine grandeur commencent à environ 500 $. Zowy Voeten | Getty Images

Les restaurants, les clubs, les locations de vacances et les taxis ont tous sensiblement augmenté les prix cette année, a déclaré Pundole. “C’est une île, c’est saisonnier, les entreprises compensent deux ans de perte de revenus, il y a des problèmes de chaîne d’approvisionnement et la demande refoulée [post pandemic] est énorme », a-t-il déclaré. En effet, le nombre de le nombre de touristes visitant les îles Baléares a augmenté de 300 % d’une année sur l’autre en mai, selon l’Institut national espagnol des statistiques.

La réputation d’Ibiza en tant que destination haut de gamme a évolué en quelques décennies, a déclaré Carolyn Addison, chef de produit chez Black Tomato, spécialiste du voyage de luxe. “Il a ce genre de… glamour établi. Donc, il y a beaucoup d’offres qui coûtent cher”, a-t-elle déclaré à CNBC par téléphone. “Il faudrait remonter aux années 60 quand il y avait ce genre de … foule hippie qui s’est échouée”, a-t-elle déclaré. “Alors que cette foule est peut-être devenue plus âgée, plus riche, plus établie, [it] a défini l’île d’une manière nouvelle.” Un voyage de six nuits organisé par Black Tomato commence à environ 6 100 £ (7 260 $) par personne, y compris l’hébergement, le petit-déjeuner et une location de yacht privé d’une journée (le prix exclut les vols).

Un voyage de six nuits à Ibiza avec la compagnie de voyage Black Tomato – avec des séjours dans des endroits comme le 7Pines Resort Ibiza (ici) – commence à environ 6 100 £ (7 260 $) par personne, hors vols. Source : Tomate noire

Six Senses Ibiza est populaire auprès des clients de Black Tomato, a déclaré Addison. L’hôtel de luxe a annoncé l’ajout de 19 résidences privées et de deux “hôtels particuliers” en juin. Les manoirs coûtent environ 16 000 $ par nuit en été, selon le site Web de l’hôtel. Vous aurez accès à un spa, à un club pour enfants et à des activités quotidiennes telles que le kayak et le saut de falaise. Chacun est accompagné d’un “Guest Experience Maker” qui peut organiser des entrées en discothèque et des excursions en bateau, selon l’hôtel. Autre nouveauté chez Six Senses cette année Grottes de plageun lieu avec un restaurant, un espace de musique live, un studio d’enregistrement et six suites avec de très grands lits, près de la ville de Portinatx sur la côte nord d’Ibiza. Pundole, qui est le directeur créatif de Beach Caves, a décrit la région comme ayant “une ambiance différente” et l’a qualifiée de “curieuse, mystique, tout aussi hédoniste et aussi bohème que partout où vous pourriez l’imaginer”. Les suites Beach Caves commencent à partir de 1 565 euros la nuit en été.

La suite Cave Royale à Beach Caves, Ibiza. Les tarifs des chambres à l’hôtel commencent à 1 565 euros (1 582 $) par nuit pendant la saison estivale. Source : Grottes de la plage

Cette année, le groupe hôtelier de luxe Mandarin Oriental a également repris la gestion de Tagomago, une île privée au large de la côte est d’Ibiza. L’île entière est disponible à la location pour environ 30 000 euros la nuit en haute saison, qui comprend une villa privée, un chef, un concierge, un majordome, un hôte de villa et un capitaine de yacht, selon une brochure promotionnelle. Luca Finardi, directeur des opérations de Mandarin Oriental Exclusive Homes, a déclaré que la clientèle de Tagomago comprend “une variété d’individus haut de gamme du monde entier”.

Exigences de luxe

Interrogé sur la raison pour laquelle Ibiza est si chère, Finardi a répondu par e-mail que l’île est populaire auprès des voyageurs haut de gamme qui recherchent une combinaison de “paysages magnifiques, de restaurants et de bars de haute qualité, d’expériences de shopping chic et d’une vie nocturne animée”. “Il offre également de beaux espaces où les clients peuvent trouver des coins tranquilles pour échapper à la foule”, a-t-il déclaré. “Cela représente un bon rapport qualité-prix pour les personnes à la recherche de ces expériences.”

L’île privée de Tagomago comprend un chef, un majordome, un concierge, un hôte de villa et un accès au yacht. Source : île de Tagomago