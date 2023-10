iBio présentera la technologie permettant de faire progresser la découverte de bispécifiques au Festival of Biologics – Technology Today

– Le vice-président de Platform Technologies, Matt Greving, présentera des données sur l’amélioration des activateurs de lymphocytes T à l’aide de l’orientation guidée des épitopes par apprentissage automatique et de bibliothèques d’anticorps d’affichage chez les mammifères –

BRYAN, Texas et SAN DIEGO, 10 octobre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — iBio, Inc. (NYSEA :IBIO) (« iBio » ou la « Société »), un innovateur axé sur l’IA en matière d’immunothérapies de précision par anticorps, a annoncé aujourd’hui que Matt Greving Ph.D., son vice-président des technologies de plate-forme et de l’apprentissage automatique, a été sélectionné pour présenter la technologie de la société visant à améliorer les activateurs bispécifiques des lymphocytes T (« TCE ») au Festival of Biologics du 10 au 12 octobre. à Bâle, en Suisse.

Le Festival of Biologics est l’une des conférences les plus importantes de l’industrie axée sur les produits biologiques et la découverte et le développement de thérapies à base d’anticorps, réunissant des dirigeants des secteurs pharmaceutique, biotechnologique et universitaire et des institutions de recherche.

La présentation du Dr Greving, intitulée « Amélioration de la découverte, de la puissance, de la sécurité et de la développabilité des cellules T bispécifiques avec l’apprentissage automatique et l’affichage des mammifères », fournira un aperçu de la façon dont iBio pile technologique – incluant l’ingénierie des épitopes, une bibliothèque d’anticorps entièrement humains et EngageTx™ pour l’optimisation bispécifique – surmonte potentiellement les défis liés à la découverte de TCE bispécifiques, un domaine de recherche prometteur dans les immunothérapies contre le cancer. Il présentera des données démontrant comment les bibliothèques d’anticorps d’orientation d’épitopes basées sur l’apprentissage automatique (ML) d’iBio découvrent efficacement diverses armes TCE adaptées à leur puissance, leur toxicité, leur capacité de développement et leur réactivité croisée cyno. La présentation aura lieu le 12 octobre à 12h20 CET.

« Les anticorps bispécifiques jouent un rôle croissant dans la recherche sur l’immunothérapie du cancer en raison de leur capacité à guider les cellules immunitaires humaines pour qu’elles attaquent et détruisent les cellules tumorales avec une seule molécule, mais leur développement est un défi », a déclaré le Dr Greving. « Nous avons démontré que notre technologie peut optimiser efficacement les cellules bispécifiques d’engagement des cellules CD3-T de nouvelle génération, et nous pensons que nous sommes bien placés pour utiliser notre plateforme pour nous attaquer aux cibles difficiles à traiter, tant en interne qu’avec nos partenaires et collaborateurs.

Parallèlement à la présentation, le Dr Greving présidera une session sur l’IA et l’apprentissage automatique, intitulée « Pièges à éviter lors de la création d’une entreprise à plateforme basée sur l’IA », le mardi 10 octobre à 14h20 CET.

À propos d’iBio, Inc.

iBio développe des produits biopharmaceutiques de nouvelle génération en utilisant la biologie computationnelle et la modélisation 3D d’épitopes sous-dominants et conformationnels, permettant de manière prospective la découverte de nouveaux traitements par anticorps pour les cancers difficiles à cibler et d’autres maladies. La mission d’iBio est de réduire les échecs de médicaments, de raccourcir les délais de développement de médicaments et d’ouvrir de nouvelles frontières contre les cibles les plus prometteuses. Pour plus d’informations, visitez www.ibioinc.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Des mots tels que « peut », « pourrait », « sera », « devrait », « croire », « s’attendre », « anticiper », « estimer », « continuer », « prédire », « prévoir », « projeter, « « plan », « intention » ou expressions similaires, ou déclarations concernant l’intention, la conviction ou les attentes actuelles, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur des estimations et hypothèses actuelles et incluent des déclarations concernant la pile technologique brevetée de la société basée sur l’IA ou EngageTx offrant une solution accélérée pour générer des anticorps bispécifiques, la technologie de la société surmontant les défis liés à la découverte d’activateurs de lymphocytes T bispécifiques, la bibliothèque d’anticorps de pilotage d’épitopes d’apprentissage automatique et d’exposition chez les mammifères de la société découvre efficacement divers bras d’engagement des lymphocytes T tournés vers la puissance, la toxicité, la développabilité et la réactivité croisée cyno, et notre technologie ayant la capacité d’optimiser l’engagement des cellules CD3-T de nouvelle génération bispécifiques. Bien que la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui sont basées sur les informations dont nous disposons à la date de ce communiqué. Ces déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes et hypothèses actuelles par rapport à celles énoncées ou sous-entendues par les déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, entre autres, la capacité de la Société à continuer d’exécuter sa stratégie de croissance ; sa capacité à obtenir les approbations réglementaires pour la commercialisation de ses produits candidats, ou à se conformer aux exigences réglementaires en cours ; les limitations réglementaires liées à sa capacité à promouvoir ou à commercialiser ses produits candidats pour des indications spécifiques ; l’acceptation de ses produits candidats sur le marché et le développement, la commercialisation ou la vente réussis de produits ; concours; la capacité de la Société à conserver ses employés clés ou à maintenir sa cotation au NYSE American ; et les autres facteurs discutés dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, y compris le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 30 juin 2023, et les documents déposés ultérieurement par la société auprès de la SEC sur les formulaires 10-Q et 8-K. Les informations contenues dans ce communiqué sont fournies uniquement à la date de ce communiqué, et la Société ne s’engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige. .

