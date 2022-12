IBA s’apprête à renouveler son contrat de sponsoring avec Gazprom

Le développement intervient malgré les inquiétudes du CIO concernant la dépendance vis-à-vis du géant gazier russe

L’Association internationale de boxe (IBA) semble sur le point de renouveler son accord de parrainage avec Gazprom après que ses fédérations nationales l’ont approuvé malgré les préoccupations de dépendance à l’égard du géant gazier russe précédemment soulevées par le Comité international olympique (CIO).

Le président russe de l’IBA, Umar Kremlev, a informé dimanche les représentants lors d’un congrès ordinaire à Abou Dhabi qu’un accord de 50 millions de dollars sur deux ans avec Gazprom arrivait à expiration.

“Gazprom nous a aidés à devenir indépendants et nous a rendus financièrement stables”, Kremlev a déclaré, comme le rapporte Inside the Games.

“Grâce à ce partenariat, nous avons pu aider de nombreux athlètes et avons pu offrir des prix en argent au niveau des championnats continentaux et mondiaux.”

Lire la suite Les chefs mondiaux de la boxe accusés de “dépendance à Gazprom”

« Il a également assuré la participation des fédérations nationales qui n’auraient autrement pas été en mesure d’envoyer des équipes à ces événements. Ils se sont tournés vers l’IBA, qui les a aidés à participer.

“Cette année, le contrat s’achève” Kremlev a informé l’assemblée, avant de demander « Fédérations nationales, acceptez-vous de prolonger le contrat ? sous une salve d’applaudissements.

L’IBA est actuellement empêchée de superviser la boxe aux Jeux olympiques de Paris 2024 et a été invitée à introduire des réformes. Le sport a été exclu du programme initial des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Le CIO et son président Thomas Bach s’inquiètent de l’arbitrage et du jugement, en plus des finances de l’IBA et “dépendance financière” sur Gazprom.

Kremlev a expliqué lors du Congrès ordinaire comment il voulait s’assurer que toutes les décisions concernant l’avenir de l’IBA soient prises en collaboration avec les fédérations nationales avant de déclarer que son objectif était la boxe. “devenir le sport le plus propre et le plus transparent qui soit.”

L’IBA a nommé McLaren Global Sport Solutions comme son « organisme de surveillance de l’intégrité » pour les quatre prochaines années, et Kremlev a en outre annoncé que l’IBA “prolongera également son contrat avec le professeur McLaren et son équipe afin que notre transparence ne fasse que se renforcer.”