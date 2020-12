Ian Wright a critiqué la stratégie de recrutement de Manchester United l’été dernier pour «combler les lacunes» plutôt que d’investir dans leurs objectifs prioritaires dans le cadre d’une vision à long terme.

United a effectué un coup d’œil au Deadline Day pour débarquer l’attaquant vétéran Edinson Cavani sur un transfert gratuit du Paris Saint-Germain.

Cavani, 33 ans, a déménagé à Old Trafford avec un contrat d’un an d’une valeur de 200000 £ par semaine avec la possibilité de prolonger son séjour d’un an.

Alors que l’Uruguayen a impressionné depuis le déménagement, de nombreux fans ont vu son arrivée comme décevante après une fenêtre de transfert au cours de laquelle United était fortement lié aux stars du Borussia Dortmund, Erling Haaland et Jadon Sancho, 20 ans.

Wright pense que la décision de dernière minute de Cavani est symptomatique de la politique de transfert provisoire des Red Devils.

La légende d’Arsenal a dit au Spectacle Kelly et Wrighty : « Quand vous regardez en arrière, vous pouvez remonter aussi loin que Henrik Larsson, ils font entrer ce genre de non-conformiste juste pour combler les lacunes.

« Vous avez Zlatan Ibrahimovic, Radamel Falcao, maintenant ils ont [Odion] Ighalo même et Cavani.

«Quand vont-ils l’avoir? Parce qu’ils ont Cavani, mais pourquoi n’ont-ils pas eu Erling Haaland? Ou Jadon Sancho?