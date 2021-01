Thomas Partey d’Arsenal a été salué comme un « changeur de jeu » par Ian Wright après avoir fait une autre excellente démonstration.

La signature estivale a été absente pendant de longues périodes ce trimestre, mais a une fois de plus présenté sa classe lors de la victoire 3-1 contre Southampton.

Partey a été distingué pour sa passe progressive qui a propulsé Arsenal vers l’avant.

Un manque de créativité avait été un problème majeur avant qu’Arsenal ne tourne le coin et Wright pense que l’ambition du Ghanéen en attaque aide des joueurs comme Bukayo Saka et Emile Smith Rowe à prospérer.

Il a déclaré à Premier League Productions: « Il (Partey) change la donne simplement à cause de la façon dont il joue au milieu de terrain. C’est quelqu’un qui ne passe pas le ballon sur le côté.

«Il veut le faire passer et cela fait avancer tout le monde.

« Si vous avez des gens comme Emile Smith Rowe et Saka dans la zone où ils peuvent ramasser le ballon et aller de l’avant, courir avec et progresser, alors tout d’un coup, vous faites reculer leurs défenseurs.

« Vous avez des gens qui commencent à faire des courses et vous commencez à créer ce que nous ne faisions pas il y a quelques semaines. »