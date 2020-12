Ian Wright soutient son ancien club Arsenal pour dépasser Tottenham lors du Derby du nord de Londres dimanche.

Arsenal entre dans l’affrontement après avoir perdu quatre de ses six derniers matchs de Premier League, avec un match nul et une victoire pour compenser les deux matches restants.

Tottenham, quant à lui, occupe actuellement la tête du classement de la Premier League et est en bonne forme.

Avec le match qui se déroule au stade Tottenham Hotspur, Mikel Arteta a tout à faire pour essayer de redresser la fortune de son équipe.

Et l’ancien attaquant des Gunners, Wright, pense qu’ils peuvent faire exactement cela.

« Lors de sa première titularisation, c’était Robben, Cole et Drogba qui nous causaient toutes sortes de problèmes, il sait jouer contre une équipe d’Arsenal », a déclaré Wright au Metro.

« Il sait que vous pouvez absorber cette pression et si cela ne fonctionne pas tout à fait, vous pouvez les surmonter et vous pouvez les contre-attaquer et c’est la même chose maintenant.

« Vous ne pouvez vraiment pas lui reprocher (Aubameyang) de ne pas avoir de chances, ce n’est pas à lui, il est là pour les finir et nous savons qu’il peut le faire très, très bien.