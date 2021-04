Ian Wright: L’absence de punition pour les agresseurs en ligne décourage la poursuite de la dénonciation de la haine et de la discrimination sur les réseaux sociaux | Actualités du football

L’ancien footballeur de Premier League Ian Wright a critiqué l’issue d’une affaire judiciaire en Irlande dans laquelle un adolescent qui a admis l’avoir agressé racialement a échappé à la condamnation.

Dans le cadre de sa campagne No Room For Racism, la Premier League a publié une série de vidéos sur son compte Twitter mettant en vedette Wright discutant de son expérience du racisme avec Alan Shearer.

L’ancien attaquant d’Arsenal Wright a exprimé sa frustration que les abus « horribles » qu’il a reçus sur les réseaux sociaux d’un adolescent de Kerry soient restés impunis.

Il a laissé entendre que le résultat l’avait découragé de signaler d’autres cas d’abus racistes.

Il a dit: «C’est un événement régulier simplement parce qu’il n’y a aucune conséquence pour certaines des actions de ces personnes.

« Ils vont au tribunal. Comme je le dis, ce type en Irlande, ce juge l’a laissé partir parce que c’était une première infraction, il vient d’une famille décente.

« Je me faisais taquiner par des gens qui me disaient: » Cela vous sert bien, vous essayiez de mettre un enfant à l’écart « . Vous voyez ce qui s’est passé? Il ne s’est rien passé. »

Dans la vidéo, Wright montre à son collègue de Match Of The Day Shearer les abus raciaux qu’il a subis ce jour-là sur les réseaux sociaux. Une grande partie de ce qui est dit est censurée dans la vidéo.

Un message envoyé à Wright déclarait « BLDM: Black Lives Don’t Matter ». Il dit: « C’est une chose quotidienne. C’est aujourd’hui, cela est venu aujourd’hui.

Image:

Wright a été déçu qu’un adolescent irlandais qui a admis l’avoir agressé racialement sur les réseaux sociaux ait échappé à une condamnation pénale.



« Maintenant, les gens disent pourquoi vous ne rapportez pas ceci ou pourquoi vous ne rapportez pas cela? J’ai dû signaler le dernier autre simplement parce que c’était horrible. Celui-ci n’est pas trop différent. »

Interrogé par Shearer s’il avait signalé cet exemple d’abus, Wright répond: « Non. Quel est le point? »

Il a ajouté: « Nous allons essayer de chasser ce type, alors quoi? Il va passer par les tribunaux.

« Jusqu’à ce que les pouvoirs en place fassent quelque chose pour arrêter ça, ce gars-là, il n’y a aucune conséquence pour lui. Il vaque à ses affaires maintenant. On parle de lui, il ne sait probablement même pas qu’il a fait ça. »

« J’en aurai probablement un autre demain ou la semaine prochaine, simplement parce que je n’ai pas répondu, mais que faites-vous? Que faites-vous? »

Wright a déclaré qu’il ne voulait pas que l’adolescent du comté de Kerry aille en prison, mais qu’il devrait y avoir des conséquences.

Il a dit: « Je ne dis pas que je veux qu’il aille en prison. Des travaux d’intérêt général, une éducation sur le racisme, vous voyez ce que je veux dire? C’est ce que vous voulez.

«Les gens disent à propos de l’éducation, les gens devraient savoir mieux, les parents devraient savoir mieux. Mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas mieux.

«Ce type, qui a fait ça aujourd’hui, pourquoi ne ferait-il pas ça, dans son esprit? Parce qu’il a le sentiment qu’il n’y a pas de conséquences.

Shearer commente que le langage adressé à Wright est « dégoûtant ». Wright répond: « Le truc à ce sujet est, Al, cela vous fait vous sentir très déshumanisé. Vous vous sentez comme rien. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes impuissant. »

Les vidéos ont été téléchargées dans le cadre d’un boycott des médias sociaux par la Premier League, qui a débuté vendredi et durera jusqu’à lundi.

Le boycott, dans le cadre de la campagne No Room For Racism, appelle les entreprises de médias sociaux à faire plus pour lutter contre les abus en ligne.

Patrick O’Brien, 18 ans, de Tralee, comté de Kerry, a plaidé coupable d’avoir harcelé Wright le 11 mai 2020 et d’avoir envoyé un message par téléphone extrêmement offensant, obscène et menaçant.

Lors d’une audience de détermination de la peine au tribunal de district de Tralee en février, le juge David Waters a déclaré qu’il « ne voyait rien à gagner » en prononçant une condamnation pénale et a remis à O’Brien la probation.

Le juge a critiqué les «opinions et le langage répréhensibles» qu’O’Brien avait mis sur les médias sociaux, mais a déclaré qu’il semblait avoir montré «de véritables remords».

