Ian Wright fixe un objectif ambitieux à Arsenal pour le reste de la saison avec une forme améliorée

Ian Wright pense qu’Arsenal devrait tenter de se battre pour une place dans le top six en raison de leur forme qui s’améliore rapidement.

Les Gunners ont connu un début de saison épouvantable et à un moment donné, ils semblaient vraiment lutter contre la relégation.

Mais l’équipe de Mikel Arteta a maintenant remporté trois matchs de Premier League d’affilée contre Chelsea, Brighton et West Brom et est montée à la 11e place.

Après la FA Cup ce week-end, ils ont un ensemble relativement gentil de matches à venir dans la ligue contre Crystal Palace, Newcastle et Southampton.

Et s’exprimant lors du Kelly and Wrighty Show, l’ancien attaquant légendaire des Gunners a déclaré que l’avenir s’annonçait désormais radieux.

« Si Arsenal se rapprochait du top six et qu’ils commençaient à créer et à faire ce que nous voyons maintenant dans les derniers matchs, je serais heureux avec ça, pour l’instant », a déclaré Wright.

« Je pense que la confiance qui va passer par les gars maintenant, ils attendront avec impatience ces matchs.

« Alors qu’il y a quelques semaines, avant les trois victoires, ce seraient des matchs où vous vous diriez, » oh mon Dieu, ça pourrait être assez intense pour Arsenal « .