L’ancien attaquant d’Arsenal, Ian Wright, a déclaré que ce serait la chose la plus « spursi » possible si Tottenham battait Manchester City mardi pour donner le dessus aux Gunners dans la course au titre.

Arsenal a un point d’avance sur Manchester City après avoir disputé 37 de ses 38 matchs. City a cependant deux matches à jouer, à commencer par son déplacement au Tottenham Hotspur Stadium.









Les Spurs ont toujours une chance de se qualifier pour la Ligue des champions après que leur rival Aston Villa n’ait pas réussi à battre Liverpool lundi soir. Six points sur six suffiraient pour la quatrième place si Villa perdait à Crystal Palace lors de son dernier match.

Cependant, les fans d’Arsenal sont connus pour utiliser « Spursy » comme descripteur fourre-tout pour le malheur qui arrive à leurs rivaux du nord de Londres. Et Wright, qui a remporté le championnat avec les Gunners en 1998, se lèche les lèvres à l’idée que les hommes d’Ange Postecoglou rendent service à Mikel Arteta sans toujours atteindre leur propre objectif.

« Ce serait la chose la plus Spursi, la plus incroyable pour eux de battre Man City par accident », a déclaré Wright à Premier League Productions (via Métro). « Ce serait le plus grand résultat pour moi (que les Spurs gagnent et ratent la Ligue des champions).

« Il faut espérer. Il y a quelque chose à gagner pour les Spurs. Cela a été des hauts et des bas pour eux avec tant de blessures sur des joueurs clés. Pour qu’ils se retrouvent à ce stade de la saison et soient toujours capables de se qualifier pour le top quatre avec un nouveau manager qui a perdu Harry Kane en début de saison.

« Ils ont très bien commencé, ont plongé au milieu et ils pourraient terminer à un niveau incroyable s’ils parviennent à se qualifier pour la Ligue des Champions. Il y a quelque chose là pour les Spurs et en tant que professionnel, c’est ce qu’ils regarderont et ce que sera Ange. Les fans disent des choses : « Je détesterais qu’Arsenal fasse ça », mais les joueurs ne pensent pas comme ça, ce n’est pas ce qui les dérange. »

Ange Postecoglou prépare son équipe des Spurs à bouleverser les prétendants au titre ( Getty Images)



Postecoglou n’a pas été en mesure de partager l’état d’esprit qui laisse certains fans des Spurs espérer que leur équipe perde. « Pour moi, je ne le comprends pas, je ne le comprendrai jamais », a-t-il déclaré. « Je comprends la rivalité. J’ai fait partie de l’un des plus grands au monde ces dernières années avec le Celtic et les Rangers et je comprends la rivalité.

« Mais je n’ai jamais compris et je ne comprendrai jamais si quelqu’un veut que sa propre équipe perde. Ce n’est pas ça le sport. Ce n’est pas ce que j’aime dans le jeu. Ce que j’aime plus que tout dans le jeu, c’est la compétitivité, se mettre au défi de battre quelqu’un et en sortir gagnant.





« En dehors de ça, cela n’a rien à voir avec le sport. Cela n’a rien à voir avec moi. Si d’autres personnes veulent traiter les choses de cette façon, qu’elles profitent de la misère des autres, ce n’est pas ainsi que j’ai vécu ma vie et que je ne perçois pas mon rôle.

« Si vous utilisez les réseaux sociaux, alors probablement 99 pour cent des supporters ne le font pas. [want Spurs to win], mais s’il te plaît, ne me dis pas que c’est ton monde. Mon rôle est d’apporter le succès à ce club de football. Je sais que 100 % des supporters des Spurs veulent que nous gagnions, que nous réussissions et que nous gagnions des trophées. »





