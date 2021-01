Ian Wright explique pourquoi Bruno Fernandes est la version Man Utd de Mohamed Salah

Ian Wright a salué Bruno Fernandes pour avoir entraîné Man Utd dans une course au titre et affirme que le milieu de terrain a eu le « plus grand impact de tous les joueurs » jamais signé par l’élite de la Premier League.

La star portugaise a joué un rôle déterminant dans la campagne de United jusqu’à présent, contribuant déjà à 11 buts et à sept passes décisives.

Son rôle central dans l’équipe a aidé United à prendre la deuxième place, à égalité de points avec ses rivaux de Liverpool avec un match en main.

C’est d’autant plus remarquable quand on considère que Fernandes n’a rejoint United qu’en janvier et a déjà accumulé 33 buts en moins d’un an dans l’élite, laissant Wright impressionné par ses talents.

« Bruno Fernandes peut facilement avoir le plus grand impact que j’ai vu de tout joueur qui a signé pour une équipe dans un court laps de temps sur un club de cette taille », a-t-il déclaré sur le podcast de Wrighty’s House.

« La raison pour laquelle Manchester United est là où ils sont, pour moi, c’est uniquement Bruno Fernandes et ce qu’il apporte à cette équipe.

«Ce que j’aime chez lui, quand tu le regardes, tu peux voir qu’il a déjà jeté un coup d’œil et quand le ballon entre en lui, il le lance dans l’espace et quelqu’un court dans des océans de l’espace.

«Les gens essaient de se rapprocher de lui, il pourrait prendre un contact, bam et quelqu’un est parti.