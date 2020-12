Ian Wright a appelé les chefs d’Arsenal à jeter leur poids derrière Mikel Arteta lors du mercato de janvier après la dernière défaite des Gunners.

L’équipe d’Arteta a produit une autre performance terne en étant battue 2-1 par Everton samedi soir.

La défaite sur Merseyside a prolongé le parcours sans victoire d’Arsenal en Premier League à sept matchs – dont ils en ont perdu cinq – et a exercé encore plus de pression sur le manager Arteta.

L’effroyable course de forme a laissé les Gunners 15e dans le tableau, mais la légende du club Wright insiste sur le fait que Arteta est un « bon entraîneur » et a besoin de soutien dans la prochaine fenêtre de transfert.

« Je pense qu’ils sont venus et l’ont soutenu – et à juste titre, c’est un bon entraîneur – et ils vont devoir faire quelque chose pour lui en janvier », a déclaré Wright. DAZN .

« Je pense qu’avec les joueurs actuels qu’il a – je ne dis pas qu’Arsenal va s’effondrer, bien sûr je ne le dis pas – si vous ne pouvez pas arrêter cette glissade, vous serez entraînés.

«Et puis vous allez être sous une réelle pression pour vous en sortir. Ensuite, les gens doivent performer à un certain niveau pour vous en sortir, parce que d’autres équipes peuvent sentir ce sang et elles iront pour vous, c’est une ligue très impitoyable. «

Alors que Wright appelait à la patience avec Arteta, il était très critique de l’affichage offensif et défensif d’Arsenal à Goodison Park.