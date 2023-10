Ian Wright dit à juste titre qu’Arsenal a besoin d’Ivan Toney pour remporter le titre EPL

L’ancienne légende d’Arsenal, Ian Wright, a affirmé que les Gunners avaient besoin d’un nouvel avant-centre pour remporter le titre de Premier League. L’équipe du nord de Londres a mené l’élite anglaise pendant une grande partie de la saison 2022/23. Cependant, ils sont finalement tombés face à Manchester City. Wright a reconnu que le manque d’Arsenal d’un buteur principal entravait les chances de triomphe du club.

« Nous avons réparti les objectifs la saison dernière et cela nous a amené à un certain endroit », a expliqué Wright sur . « Vous ne pouvez pas remettre en question les efforts d’Eddie (Nketiah) ou (Gabriel) Jesus, mais vous regardez le match de Tottenham avec la chance de Jesus. Pour qu’un joueur de ce calibre soit dans cette position avec une avance de 1-0, ces chances doivent être enterrées.

« Les marges sont si petites maintenant que vous ne pouvez pas vous permettre de rater de telles occasions et de ne pas gagner de matchs. Le travail avec le ballon est fantastique pour les deux joueurs.

Wright dit qu’Ivan Toney peut résoudre le problème des buts pour Arsenal

L’opinion de Wright est certainement étayée par des statistiques. Nketiah et Jesus travaillent bien dans l’équipe, mais aucun n’est près de remporter un trophée Soulier d’Or. L’attaquant brésilien est cependant incontestablement le meilleur joueur d’Arsenal au poste d’avant-centre.

Depuis qu’il a rejoint le club, Jesus a réussi à marquer 12 buts et à ajouter six passes décisives en 30 matches au total en Premier League. Sa créativité et sa ruse aident certainement l’équipe. Nketiah, en revanche, est davantage utilisé comme remplaçant lorsque l’équipe est en pleine forme. L’international anglais travaille très dur avec le ballon et est capable de se développer, mais il n’est pas vraiment un buteur mortel.

En fait, Nketiah n’a marqué que six buts lors de ses 38 dernières apparitions en première division. Les Gunners sont très solides défensivement et au milieu de terrain mais il leur manque actuellement un redoutable numéro neuf. C’est là que l’attaquant de Brentford, Ivan Toney, pourrait entrer en jeu.

Une décision pour la star de Brentford est parfaitement logique

La star actuellement suspendue conviendrait apparemment parfaitement à Arsenal. Wright affirme même que Toney pourrait être la dernière pièce du puzzle pour les Gunners. « Je pense qu’avec Toney, les liens ne disparaîtront pas car il est évident de voir que ce point central, ce joueur qui marque, vous emmène ailleurs », a déclaré Wright.

« Les liens Toney ne disparaissent pas parce que pour moi, c’est la dernière pièce du puzzle. Il le fera si cela peut être fait.

Toney a marqué 20 buts en Premier League lors de la campagne 2022/23. Seul le duo de superstars Erling Haaland et Harry Kane a réussi à marquer plus au cours de la saison. Toney donnerait aux Gunners une option d’attaquant différente de celle de Jésus. Il constituerait également une amélioration significative par rapport à Nketiah.

Brentford recherchera cependant une énorme somme d’argent pour vendre Toney. Des rapports récents suggèrent que les Bees demandent environ 75 millions de dollars pour leur attaquant vedette. Même s’il s’agit d’un joli centime, Arsenal a besoin d’un joueur comme Toney. Les Gunners sont peut-être assez bien placés dans la plupart des postes, mais un attaquant sérieux pourrait certainement amener l’équipe à un autre niveau.

PHOTO : IMAGO/PA Images