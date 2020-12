Ian Wright a rendu un verdict cinglant du duo de Chelsea Andreas Christensen et N’Golo Kante après avoir été «déconcerté» par leurs erreurs dans la préparation du but d’Aston Villa lors du match nul 1-1 de lundi.

Chelsea menait à l’intervalle grâce à la tête d’Olivier Giroud, mais leur défense s’est décrochée au début de la seconde période alors qu’Anwar El Ghazi est intervenu sans être marqué au deuxième poteau.

Christensen a eu un rare départ dans le choc de la Premier League et a été pris dans un enchevêtrement avec Jack Grealish avant l’égalisation d’El Ghazi.

Wright a noté comment Grealish s’est levé pendant que Christensen restait à terre et a souligné l’erreur de Kante en analysant le but de Villa.

« Je suis très déçu par Christensen parce que nous voyons Jack Grealish monter ici et ce n’est pas un coup qui va l’obliger à quitter le match », a déclaré Wright. Productions de la Premier League .

«Je ne veux pas voir mon demi-centre allongé sur le sol comme ça quand tu sais que rien ne va pas avec toi. Tu peux voir tous les problèmes que cela cause.

« Kante aurait dû revenir plus vite, peut-être [Cesar] Azpilicueta aurait pu être un peu plus conscient, mais il s’inquiète pour Jack Grealish et à la fin, ils marquent le but.

« Ils marquent à juste titre le but, mais mon problème avec ça c’est qu’il [Christensen] se lève et il continue à jouer donc je crois que si Grealish peut se lever et jouer, il devrait continuer à jouer aussi.