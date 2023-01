Ian Wright critique la FA après la conclusion de l’enquête selon laquelle John Yems “n’est pas un raciste conscient”

Ian Wright a vivement critiqué la FA après qu’un tribunal qu’elle a dirigé a conclu que l’ancien manager de Crawley, John Yems, n’était “pas un raciste conscient”, malgré la mise en évidence d’un certain nombre de remarques raciales offensantes dans son rapport.

La FA a interdit à Yems de jouer au football pendant 18 mois après une enquête sur 16 allégations de commentaires qui “comportaient une référence à l’origine ethnique et/ou à la couleur et/ou à la race et/ou à la nationalité et/ou à la religion ou aux convictions et/ou au sexe” à Joueurs de Crawley entre 2019 et 2022.

Yems a reconnu une accusation et 11 autres accusations ont été confirmées, mais la commission de réglementation indépendante a conclu que quatre autres n’étaient pas prouvées.

Cependant, la FA a déclaré dans ses conclusions: “Nous considérons cela comme un cas extrêmement grave. Nous avons accepté que M. Yems n’est pas un raciste conscient.

“S’il l’était, une suspension extrêmement longue, voire permanente, serait appropriée.

“Néanmoins, les “plaisanteries” de M. Yems sont sans aucun doute apparues aux victimes et à d’autres comme offensantes, racistes et islamophobes. M. Yems n’a tout simplement pas tenu compte de la détresse causée par sa plaisanterie déplacée.”

La décision de la FA et les justifications selon lesquelles il n’était pas raciste tout en soulignant les prétendus commentaires qu’il avait faits, ont cependant fait l’objet de nombreuses réactions négatives.

L’ancien attaquant d’Arsenal et d’Angleterre Ian Wright fait partie de ceux qui critiquent la décision et a Twitter (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour évacuer ses frustrations.

“Les paroles et les actions de cet homme ont forcé les jeunes joueurs, l’avenir de notre jeu, à quitter son club. Peu importe ce qu’il en a ressenti !”

“Il a détruit leurs rêves. Le message envoyé par cette décision est honteux. Mais ne vous inquiétez pas, la prochaine campagne de la FA comportera une belle vidéo sur le” progrès “!”

Les paroles et les actions de cet homme ont forcé les jeunes joueurs, l’avenir de notre jeu, à quitter son club. Qui se soucie de ce qu’il ressentait à ce sujet !! Il a détruit leurs rêves. Le message envoyé par cette décision est scandaleux. Mais ne vous inquiétez pas, la prochaine campagne de la FA comportera une jolie vidéo sur le “progrès” ! https://t.co/Ee6zYf6XE918 janvier 2023 Voir plus

Pendant ce temps, Kick It Out a déclaré qu’il contacterait la FA pour “comprendre comment le panel est arrivé à sa conclusion”.

Il a déclaré: “Le langage discriminatoire décrit dans le rapport du groupe indépendant de la FA est tout simplement choquant.

“Compte tenu de la gravité des incidents détaillés, il est très difficile de comprendre comment le panel indépendant de la FA a conclu que ‘M. Yems n’est pas un raciste conscient. Nous ne partageons pas ce point de vue.

Kick It Out a ajouté : « De plus, réduire sa longue série de remarques offensantes, islamophobes et racistes à une simple « plaisanterie mal placée » montre un manque total de compréhension des dommages que cette langue peut causer ou de la dynamique du pouvoir qui existe dans le Jeu.

“Cette décision crée également un dangereux précédent en permettant aux auteurs de se cacher derrière une défense de” badinage “lorsqu’ils utilisent intentionnellement un langage nuisible et discriminatoire.”

Notre déclaration sur les conclusions de l’enquête du panel indépendant de la FA sur John Yems 👇🏽 pic.twitter.com/waRA7ad8OJ18 janvier 2023 Voir plus

La FA a ensuite publié une nouvelle déclaration mercredi après-midi pour se distancier des conclusions de l’enquête.

« La FA a porté 16 accusations de discrimination contre John Yems. La commission de régulation indépendante a prononcé une interdiction de 18 mois pour les 12 chefs d’accusation qu’elle a retenus ou admis. Nous avions demandé une interdiction plus longue”, a déclaré un porte-parole de la FA.

“Sur la base des preuves présentées à la commission, nous sommes fondamentalement en désaccord avec la conclusion du panel indépendant selon laquelle il ne s’agissait pas d’un cas de racisme conscient.”