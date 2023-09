Ian Wilmut, le scientifique britannique qui a cloné Dolly la brebis, est décédé

LONDRES — Ian Wilmut, le pionnier du clonage dont le travail a joué un rôle crucial dans la création de Dolly the Sheep en 1996, est décédé à l’âge de 79 ans.

La création de Dolly a incité d’autres scientifiques à cloner des animaux, notamment des chiens, des chats, des chevaux et des taureaux. Dolly a également suscité des questions sur le clonage potentiel d’humains et d’espèces disparues. Ces dernières années, les scientifiques ont proposé de ramener le mammouth laineux en utilisant une combinaison de modification génétique et de clonage.