Ian Watson: l’entraîneur-chef des Huddersfield Giants se sent bien après sa première victoire en Super League en 2021 | Actualités de la Ligue de Rugby

Les joueurs de Huddersfield embrassent Lee Gaskell après son coup de pied gagnant

Ian Watson était un homme heureux après qu’un but de dernière minute de l’arrière Lee Gaskell ait permis aux Huddersfield Giants de briser leur canard dans la Super League de Betfred.

Les Giants ont remporté une victoire 14-13 contre Leeds Rhinos après avoir perdu une avance de 12-4, grâce à deux essais du skipper Aiden Sezer.

Ils ont également été soulagés de voir Liam Sutcliffe rater trois tentatives de but avant que Gaskell ne trouve la cible, mais ils méritaient probablement la victoire après avoir refusé trois essais.

«Ça fait du bien», a déclaré l’entraîneur-chef d’Huddersfield Watson, qui avait supervisé quatre défaites consécutives en championnat au début de sa première saison à la tête du John Smith’s Stadium.

«C’était une question bâclée, difficile, mais une victoire est une victoire. C’était important de sortir du but et de marquer des points au tableau.

«Je ne suis pas nerveux, je garde mon émotion en dehors de ça, mais quand leur but est rebondi sur la barre transversale, je pensais que ça allait être un de ces jours.

«C’était important de passer à travers cela parce que Huddersfield a eu beaucoup de défaites serrées, en particulier contre Leeds, et franchir la ligne est un très bon signe.

« Cela aurait probablement dû être plus confortable à la fin, surtout après avoir pris une avance de huit points. Nous devions gérer un peu mieux le match à partir de là.

« Nous avons encore des choses à travailler. Cela va être un processus continu pendant un certain temps parce que les joueurs s’habituent encore à moi et je m’habitue encore aux joueurs. »

Leeds manquait 10 joueurs pour cause de blessure et de suspension, y compris le demi-arrière international à double code Kyle Eastmond, mais avait encore des chances de gagner le match, en particulier grâce à Sutcliffe, qui a réussi avec un seul de ses quatre coups de pied de but.

Leeds a maintenant perdu ses quatre derniers matchs de championnat et est hors de la Challenge Cup, mais l’entraîneur-chef Richard Agar est confiant avec les joueurs à revenir, ils peuvent toujours avoir une saison réussie.

L’entraîneur-chef de Leeds, Richard Agar, manquait 10 joueurs pour le voyage à Huddersfield

« Je ne veux pas être trop dur avec Liam parce que je pensais qu’il était notre meilleur joueur, je pensais qu’il avait bien frappé le ballon tout l’après-midi », a déclaré Agar, qui a été contraint d’utiliser le talonneur Kruise Leeming comme demi-arrière de Sutcliffe.

« Nous avons perdu Kyle lors de la course par équipe hier, mais je pensais que Kruise a fait un travail assez décent. Je défierais n’importe quelle équipe d’avoir 10 joueurs et jouer votre meilleur rugby mais, malgré qui est et qui n’est pas sur le terrain, nous en avait assez pour gagner ce match.

« Je suis déçu de la façon dont nous nous sommes tirés dans le pied. Je pensais que nous étions en bonne position à la mi-temps, mais je ne peux pas croire à la qualité qui est ressortie 10 minutes après la pause.

« Une fois que nous avons pris les devants, je pensais que nous aurions pu mieux gérer cela. Il est important de garder notre sang-froid parce que je pense qu’il y a une très bonne équipe de football là-dedans. »