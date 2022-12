Ian Tyson, moitié du duo folk Ian & Sylvia, est mort à 89 ans

Ian Tyson, le chanteur folk canadien qui a écrit le standard moderne “Four Strong Winds” en tant que moitié de Ian & Sylvia et a contribué à influencer de futures superstars telles que Joni Mitchell et Neil Young, est décédé jeudi à 89 ans.

Le natif de Victoria, en Colombie-Britannique, est décédé dans son ranch du sud de l’Alberta à la suite d’une série de complications de santé, a déclaré son manager, Paul Mascioli.

Tyson faisait partie du mouvement folklorique influent de Toronto avec sa première femme, Sylvia Tyson. Il était également considéré comme un retour à une époque plus rustique et a consacré une grande partie de sa vie à vivre dans son ranch et à poursuivre des chansons sur la vie de cow-boy.

“Il a consacré beaucoup de temps et d’énergie à l’écriture de ses chansons et a ressenti très fortement son matériel, en particulier tout le style de vie des cow-boys”, a déclaré Sylvia Tyson à propos de son ancien mari.

STARS QUE NOUS AVONS PERDUES EN 2022

Il était surtout connu pour la complainte du troubadour “Four Strong Winds” et son refrain classique sur la vie d’un vagabond : “Si les bons moments sont tous partis/Alors je suis obligé de bouger/Je te chercherai si Je reviens toujours par ici.”

Bob Dylan, Waylon Jennings et Judy Collins faisaient partie des nombreux interprètes qui ont repris la chanson. Young a inclus “Four Strong Winds” sur son album acclamé “Comes a Time”, sorti en 1978, et deux ans plus tôt, il a interprété la chanson au concert “The Last Waltz” organisé par le groupe pour marquer ses adieux aux spectacles en direct.

Tyson est né le 25 septembre 1933 de parents qui ont émigré d’Angleterre. Il fréquente une école privée et apprend à jouer au polo, puis il découvre le rodéo.

Après avoir obtenu son diplôme de la Vancouver School of Art en 1958, il fait du stop jusqu’à Toronto. Il a été emporté par le mouvement folklorique en plein essor de la ville, où des Canadiens, dont Young, Mitchell et Gordon Lightfoot, ont joué dans des cafés hippies du quartier bohème de Yorkville.

Tyson a rapidement rencontré Sylvia Fricker et ils ont commencé une relation – sur scène et en dehors – en déménageant à New York. Leur premier album, “Ian & Sylvia”, en 1962 était une collection de chansons principalement traditionnelles. Leur deuxième album, “Four Strong Winds” de 1964, a été la percée du duo, en grande partie grâce à sa chanson titre, l’une des seules compositions originales du disque.

Marié en 1964, le couple a continué à sortir de nouveaux disques avec régularité. Mais alors que la popularité du folk diminuait, ils ont déménagé à Nashville et ont commencé à intégrer le country et le rock dans leur musique.

En 1969, les Tysons forment le groupe country-rock Great Speckled Bird, qui apparaît avec Janis Joplin, The Band and the Grateful Dead entre autres lors de la tournée “Festival Express” à travers le Canada en 1970, plus tard la base d’un documentaire sorti en 2004. .

Ils ont eu un enfant, Clay, en 1968, mais le couple s’est séparé alors que leur carrière commençait à stagner dans les années 70. Ils ont divorcé en 1975.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Tyson est retourné dans l’ouest du Canada et est retourné à la vie de ranch, entraînant des chevaux et faisant du cow-boy à Pincher Creek, en Alberta, à 135 milles au sud de Calgary. Ces expériences ont de plus en plus filtré à travers son écriture, en particulier sur “Old Corrals and Sagebrush” de 1983.

En 1987, Tyson a remporté un prix Juno pour le chanteur country masculin de l’année, et cinq ans plus tard, il a été intronisé au Temple de la renommée de la musique canadienne aux côtés de Sylvia Tyson. Il a été intronisé au Temple de la renommée des auteurs et compositeurs canadiens en 2019.

Malgré les dommages à sa voix résultant d’une crise cardiaque et d’une intervention chirurgicale en 2015, Tyson a continué à donner des concerts en direct. Mais les problèmes cardiaques sont revenus et ont forcé Tyson à annuler les apparitions en 2018.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il a cependant continué à jouer de la guitare à la maison.

“Je pense que c’est la clé de mon accrochage parce que vous devez l’utiliser ou le perdre”, a-t-il déclaré en 2019.